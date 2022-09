Bé trai 14 tuổi dập nát cơ cẳng chân trái vì súng tự chế

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, Hà Giang ngày 22/9 thông tin mới tiếp nhận bệnh nhân S.S.C (14 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm) bị thương do súng tự chế.

Nam bệnh nhi nhập viện trong tình trạng cẳng chân trái sưng nề, đau đỏ, vết thương chảy máu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng. Kết quả chụp X-quang cho thấy, cẳng chân trái của bệnh nhân găm 1 dị vật có kích thước 0,3 cm; cơ cẳng chân trái bị dập nát từ vết thương do hỏa khí gây nên.

Bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật gắp viên đạn. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu để lấy dị vật ngay sau đó. Do dị vật sâu sát xương, mạch máu và thần kinh nên quá trình lấy dị vật khá khó khăn.

Viên đạn được lấy ra thành công. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy được 1 dị vật từ cẳng chân trái bệnh nhân là mảnh đạn vỡ có đường kính khoảng 1-2mm, đạn dạng bi. Hậu phẫu, bệnh nhân ổn định, chuyển theo dõi tại Khoa Ngoại chấn thương.

Theo các bác sĩ, dù súng tự chế được chế tạo thô sơ, nhưng tỷ lệ sát thương cao, bắn ở cự ly gần có thể gây tử vong. Nếu không may gặp tai nạn do súng đạn tự chế, đạn hỏa khí..., gia đình cần nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ và can thiệp kịp thời.