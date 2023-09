Nhà máy với công nghệ đến từ quốc gia top đầu thế giới

Nhắc đến EUROPIPE, nhiều đối tác, khách hàng tỏ rõ sự tín nhiệm bởi EUROPIPE là một trong các số ít các đơn vị tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ CHLB Đức 100% máy đùn mới với hơn 30 dây chuyền đùn ống và hơn 50 máy ép phun để ép phụ kiện. Đây được coi là “trái tim” của nhà máy.

Nhà máy EUROPIPE được ví như “thế giới sản xuất ống nhựa” với máy móc hiện đại hàng đầu thế giới

Nhà máy EUROPIPE có rất nhiều những “cỗ máy” hiện đại hàng đầu thế giới. Mỗi cỗ máy như vậy có giá trị hàng trăm nghìn đô la đến hàng triệu đô la. Điều đó thể hiện sự quyết tâm và cũng là tư tưởng kinh doanh của ban lãnh đạo EUROPIPE ngay từ khi thành lập “Nếu không có những phương tiện, máy móc hiện đại hàng đầu thì không thể làm ra những sản phẩm chất lượng hàng đầu”.

Cụ thể, EUROPIPE đã đầu tư nhập khẩu nguyên chiếc dây chuyền máy móc Battenfeld - Cincinnati - thương hiệu sản xuất máy đùn ống hàng đầu thế giới của CHLB Đức để sản xuất ống cho nhiều kích thước khác nhau. Đây là thương hiệu máy đùn đã có tới 70 năm kinh doanh trên thị trường quốc tế. Mỗi hệ thống máy đùn sở hữu 9 bộ phận (gồm máy sấy hạt nhựa, đầu đùn gia nhiệt hóa dẻo nhựa, khuôn đùn ống, vuốt đồng định hình ống, thùng chân không làm tròn ống, hệ thống thùng làm mát, máy kéo ống, máy cắt ống, bàn hất), dải ống trải dài từ D20 đến D1200, phù hợp với những công trình từ phổ thông đến đặc thù. Từ đây, EUROPIPE ghi tên mình vào nhóm nhà sản xuất Việt có thể cung cấp những dòng ống cỡ đại dành cho các công trình đặc biệt như nhà máy nước, đường ống nước đô thị yêu cầu khắt khe về chất lượng nước đầu ra, áp suất lòng ống, tốc độ dòng chảy lớn.

EUROPIPE sử dụng toàn bộ hệ thống máy đùn Battenfeld - Cincinnati - thương hiệu sản xuất máy đùn ống hàng đầu thế giới của CHLB Đức

Thực tế, thị trường không thiếu các nhà cung cấp máy đùn sản xuất ống nhựa với chi phí rẻ hơn nhiều lần. Tuy nhiên, nếu sản xuất ống nhựa khi sử dụng máy đùn rẻ hơn, cho phép máy chạy ngay cả khi nguyên liệu chất lượng thấp, sẽ dẫn đến chất lượng sản phẩm kém đi và gây ra nhiều vấn đề cho người tiêu dùng như rò rỉ đường ống, kích thước không chính xác, oval, nứt, không bền, lòng ống không láng mịn… Những vấn đề trên có thể khiến chủ công trình mất gấp nhiều lần chi phí ban đầu chỉ để sửa chữa đường ống bị hỏng.

Còn với hệ thống máy đùn Battenfeld - Cincinnati, EUROPIPE phải đảm bảo quy trình vận hành chuẩn, từ khâu nguyên liệu đầu vào chất lượng cao, vận hành qua từng bộ phận với kinh nghiệm và trình độ của kỹ sư đảm trách đứng máy. Không những thế, tại nhà máy EUROPIPE hiện luôn duy trì 2 kỹ sư châu Âu chịu trách nhiệm để quá trình sản xuất luôn an toàn và đúng chuẩn, máy móc có khả năng chạy liên tục trong 30 ngày và duy trì hiệu suất 90-100% sau hơn 10 năm sử dụng, cũng như giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu ra.

Hệ thống máy đùn Battenfeld - Cincinnati đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi 7 yếu tố làm nên thành công của EUROPIPE ở thị trường ống nhựa đầy cạnh tranh của một quốc gia đang phát triển mạnh cơ sở hạ tầng.

EUROPIPE là một trong các số ít các đơn vị tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ CHLB Đức 100% máy đùn mới với hơn 30 dây chuyền đùn ống và hơn 50 máy ép phun để ép phụ kiện

EUROPIPE - Cái tên đi cùng chất lượng

Quay ngược lại thời điểm 1 thập kỷ trước, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, hiếm có công ty nào sẵn sàng đầu tư hệ thống máy móc và nhà xưởng trị giá 700 tỷ đồng ngay từ đầu như EUROPIPE, chỉ để đáp ứng một mục tiêu duy nhất “mang đến cho khách hàng Việt cơ hội trải nghiệm sản phẩm chất lượng châu Âu với giá cạnh tranh”. Chính từ tầm nhìn và quyết tâm này, EUROPIPE không ngần ngại tìm đến nhà sản xuất máy đùn top đầu thế giới, thuê đội ngũ chuyên gia hàng đầu châu Âu - những người không bao giờ khoan nhượng về vấn đề chất lượng.

Các chuyên gia này chính là những người chuyển giao và đào tạo cách quản lý một hệ thống công nghiệp hiện đại bậc nhất thế giới cho người Việt Nam. EUROPIPE đã trả lương rất cao để họ phản biện chính mình, giám sát và sẵn sàng “gạch chéo’’ một cách không thương tiếc những gì chưa đạt tiêu chuẩn cao nhất. Từ đó, những sản phẩm EUROPIPE từ hệ thống máy đùn hiện đại hàng đầu, qua kiểm soát chặt chẽ, ra thị trường, đến chân công trình và tới tay khách hàng đều là những sản phẩm chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Kết quả của việc đầu tư máy đùn với hệ thống điều khiển tự động hỗ trợ quá trình sản xuất là sản phẩm của EUROPIPE đảm bảo các đặc tính hình học, các đặc tính cơ lý, hóa đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế khắt khe nhất như tiêu chuẩn Đức (DIN 8077/8075:2008); tiêu chuẩn của Nhật Bản (JIS); tiêu chuẩn của Anh (BSI); tiêu chuẩn của Mỹ (ASTM); tiêu chuẩn của châu Âu (EU Standard); hay các tiêu chuẩn Việt Nam như TCVN 7305:2008, TCVN 8491:2011, TCVN 10097:2013, ISO 4427:2007, ISO 4427:2019, ISO 1452:2009; ISO 15874:2013…

EUROPIPE đã tạo ra sản phẩm khác biệt trên thị trường ống nhựa Việt suốt một thập kỷ qua

Hệ thống máy móc cùng với việc sử dụng nguyên vật liệu chất lượng hàng đầu thế giới còn mang đến cho sản phẩm ống nhựa EUROPIPE khả năng vận hành bền bỉ ở nhiều điều kiện làm việc khác nhau, có thể đáp ứng khả năng làm việc ở áp suất lớn với độ an toàn cao (vượt 2,5 lần so với tiêu chuẩn). Thực tế, ống nhựa EUROPIPE đã được thử áp dụng phá hủy với kết quả vượt chuẩn từ 2,5 đến 4 lần. Các sản phẩm ống nhựa của EUROPIPE cũng đã thử qua các bài test của châu Âu và độ bền của sản phẩm có thể lên đến hàng trăm năm. Đại diện đơn vị cho biết, đây không phải là kết quả ngẫu hứng, tùy tiện mà là kết qủa của phương pháp thử theo khoa học hiện đại với tính chính xác gần như tuyệt đối. Ví như một dự án văn phòng và khách sạn của một ngân hàng lớn Việt Nam đã thuê toàn bộ tư vấn thiết kế của Foster and Partners và tư vấn quản lý dự án Turner LLC, đều là kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Họ yêu cầu toàn bộ ống nhựa sử dụng phải là ống nhập khẩu từ châu Âu, tiêu chuẩn Mỹ. Nhưng sau khi EUROPIPE mời họ thăm nhà máy, họ đã ngay lập tức thay đổi cách nhìn lâu nay về sản phẩm Việt và đồng ý sử dụng ống EUROPIPE cho dự án này.

EUROPIPE hiện là nhà cung cấp ống nhựa phụ kiện hàng đầu với chất lượng vượt trội, chủng loại và kích thước đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu về cấp và thoát nước

Với tầm nhìn xa, EUROPIPE đã sẵn sàng đầu tư nhiều chục triệu đô la ngay từ đầu để giải “cơn khát” cho nhu cầu sản phẩm đặc thù, đồng thời giải quyết được bài toán từng làm chùn chân nhiều công ty Việt đó là “cạnh tranh sòng phẳng với hàng nhập khẩu”. Sự xuất hiện của EUROPIPE trong các hợp đồng với những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia hay cái bắt tay với các ông lớn nước ngoài Samsung, Lotte, Hyundai, LG, Tokyu… là mình chứng rõ nét nhất về chất lượng của thương hiệu ống nhựa này.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá sâu rộng, việc doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng tài nguyên hay nguồn lao động giá rẻ mà chủ động đầu tư trang thiết bị, chuyên gia, công nghệ mới để không ngừng nâng cao năng suất và tạo ra sản phẩm chất lượng như EUROPIPE góp phần không nhỏ trong việc nâng tầm giá trị sản phẩm Việt.

