Lễ ký kết được tổ chức tại không gian sang trọng của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, địa chỉ số 45A đường 3/2, phường 11, quận 10, TP.HCM.

Đại diện 2 công ty tại lễ ký kết

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nam An do CEO Nguyễn Thị Như Lan sáng lập. Giám đốc chuyên môn tại bệnh viện là bác sĩ Đỗ Quang Khải sẽ là cố vấn nhân trắc học tại Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

CEO Nguyễn Thị Như Lan và bác sĩ Đỗ Quang Khải cùng Hoa hậu Thiên Ân và Á hậu Minh Thư

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam chia sẻ: “Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, lần này với sự hỗ trợ từ bác sĩ Đỗ Quang Khải trong vai trò cố vấn nhân trắc học và sự đồng hành của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An là đơn vị đăng cai, tôi tin cuộc thi sẽ tìm được quán quân xứng đáng”.

Bà Phạm Kim Dung - đại diện công ty Sen Vàng phát biểu tại buổi ký kết

Phát biểu về việc hợp tác cùng công ty Sen Vàng đăng cai cuộc thi, bà Nguyễn Thị Như Lan - CEO Bệnh viện thẩm mỹ Nam An chia sẻ: “Việc đồng hành cùng công ty Sen Vàng trong cuộc thi là vinh dự đối với chúng tôi. Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023 hội tụ nhiều thí sinh tài năng, trẻ trung và năng động. Tôi mong muốn thông qua cuộc thi, Nam An sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn từ các khách hàng có nhu cầu làm đẹp”.

CEO Nguyễn Thị Như Lan (đứng giữa) chụp hình cùng Hoa hậu Thiên Ân và Á hậu Minh Thư

Vĩnh Phú