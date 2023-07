Ngày 8/7, đơn vị tổ chức sự kiện thông báo concert Something Between Us của ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ bị hủy bỏ. Nguyên nhân do Phạm Vỹ Kỳ bị nhiều khán giả quay lưng, ồ ạt trả vé sau khi cô lên tiếng bênh vực chồng mình – Trần Kiến Châu trong bê bối quấy rối tình dục.

Chồng của Phạm Vỹ Kỳ bị 2 nghệ sĩ nữ tố cáo lạm dụng tình dục.

Trước đó, concert của Phạm Vỹ Kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 9 và có khoảng 5.000 chỗ ngồi. Đã có xấp xỉ 70% vé được bán trước khi có vụ lùm xùm. Theo Ettoday, đơn vị tổ chức concert và nữ ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ ước tính bị tổn thất hơn 1 triệu Tân Đài tệ. Đây mới chỉ là tiền thuê sân vận động, chưa tính đến chi phí đền bù cho nhà tài trợ, âm thanh, ánh sáng hay các khoản phí vận hành khác.

Phạm Vỹ Kỳ đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay từ phía khán giả. Ngày 26/6, nữ ca sĩ Đại Nha tố cáo Trần Kiến Châu từng ép cô lên giường vào năm 2012. Khi không đạt được mục đích, Trần Kiến Châu dùng quyền lực gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của Đại Nha. Hiện tại, nữ ca sĩ đã gửi đơn kiện lên tòa án Đài Bắc.

Phạm Vỹ Kỳ bị tẩy chay vì lên tiếng bênh vực chồng.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 28/6, người đẹp xứ Đài Quách Nguyên Nguyên cũng tiết lộ từng bị Trần Kiến Châu quấy rối tình dục, gạ gẫm trong thời gian Phạm Vỹ Kỳ mang thai. Thậm chí, cô suýt bị Trần Kiến Châu cưỡng hiếp tại nhà riêng của anh ta.

Trong lúc tòa án đang điều tra vụ việc, Phạm Vỹ Kỳ có bài viết dài thanh minh giúp chồng. Cô khẳng định lời tố cáo của Đại Nha là sai sự thật, yêu cầu nữ ca sĩ phải xin lỗi và bồi thường danh dự với số tiền 321.000 USD. Ngoài ra, Phạm Vỹ Kỳ cũng cho rằng Quách Nguyên Nguyên nói dối vì “trong thời gian mang thai, tôi không hề bước chân ra khỏi nhà nên khó có việc Trần Kiến Châu dẫn cô gái khác về nhà để thực hiện hành vi đồi bại”.

Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ là cặp đôi quyền lực trong giới giải trí Đài Loan.

Phạm Vỹ Kỳ nói: “Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi tin tưởng chồng mình là người ngay thẳng. Tôi yêu anh ấy và sẽ làm tất cả nhằm bảo vệ gia đình”. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để xử lý vụ việc.

Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ là cặp đôi quyền lực trong giới giải trí Đài Loan, Trung Quốc. Trần Kiến Châu (sinh năm 1977) là MC, nghệ sĩ kiêm ông bầu nổi danh trong khi Phạm Vỹ Kỳ (sinh năm 1978) cũng là ca sĩ có tiếng. Cả hai kết hôn vào năm 2011 và có cuộc sống hôn nhân êm đềm trong suốt nhiều năm qua.

Một trong những ca khúc nổi tiếng của Phạm Vỹ Kỳ:

