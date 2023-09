Sáng 30/9, Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Gây rối trật tự công cộng đối với 3 bị cáo gồm Đỗ Thị Thu, Đỗ Thị Thuỷ, Đỗ Thị Hiền. Các bị cáo là 3 chị em ruột, đều đăng ký thường trú tại tổ 1, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.

Phiên toà do thẩm phán Nguyễn Thị Minh Phương làm chủ tọa.

Tuy nhiên, phiên toà đã phải tạm dừng xét xử do bị cáo Đỗ Thị Thu, 66 tuổi không đủ sức khoẻ để tham dự.

Hơn 18h chiều 29/9, sau khi bị cáo lên cơ co giật, HĐXX mới cho dừng phiên toà.

Chiều 29/9, tại phiên xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử liên tục xét hỏi các bị cáo, phần nhiều thời gian toà hỏi bị cáo Thu. Đến 18h chiều, sau hơn 4 tiếng đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Đỗ Thị Thu có biểu hiện mệt mỏi, nằm gục trên bục xét xử.

Gia đình tham dự đã có ý kiến xin hoãn phiên toà để đảm sức khoẻ cho bị cáo, ngày mai tiếp tục phục vụ việc xét xử.

Vì trước đó, bị cáo Thu đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng nghi bị nhồi máu não. Bị cáo chưa đến ngày xuất viện nhưng vẫn xin về, tới toà phục vụ việc xét xử.

Bị cáo được lực lượng công an và gia đình đưa ra xe cấp cứu.

Trước tình hình sức khỏe của bị cáo có biểu hiện không được tốt, các luật sư có mặt đã lo lắng và nhiều lần đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho dừng phiên tòa.

Các luật sư cũng kiến nghị rằng hết giờ làm việc hành chính, bị cáo đã có tuổi, sức khoẻ yếu.

Tuy nhiên, Thẩm phán Nguyễn Thị Minh Phương vẫn tiếp tục cho xét xử, gọi lực lượng y tế vào đo huyết áp và yêu cầu thư ký đi lấy sữa, bánh cho bị cáo Thu ăn uống để tiếp tục thẩm vấn.

Khi thấy bị cáo Thu không đứng vững nữa, Thẩm phán Nguyễn Thị Minh Phương vẫn yêu cầu mang cáng cứu thương vào khu vực xét xử để bị cáo nằm, không có ý định dừng phiên toà.

Chỉ đến khi bị cáo có biểu hiện lên cơn co giật, bác sĩ thông báo huyết áp có cao và chỉ định phải đưa người đi cấp cứu và người nhà trong phòng xử án nhốn nháo kêu khóc, thẩm phán mới cho dừng phiên tòa và tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc vào 9h sáng ngày 30/9.

Bị cáo Đỗ Thị Thu, 66 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp nên phiên toà hôm nay buộc phải tạm dừng.

Ngay sau đó, bị cáo Thu đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Tại đây, bị cáo được các bác sĩ đưa về khoa Thần Kinh để điều trị với chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị đau đầu, rối loạn giấc ngủ, rối loạn chuyển hóa lipoprotein không đặc hiệu.

Ông Nguyễn Văn Thuộm, luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng, Hội đồng xét xử đã làm việc quá giờ quy định của Luật Lao động, trong tình trạng sức khỏe của bị cáo không được tốt, đồng thời, ông lo lắng nếu sáng nay, 30/9, Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục làm việc trong khi bị cáo phải nằm viện điều trị, vắng mặt tại phiên tòa sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi của bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Đồ Sơn, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, từ ngày 29/3 - 2/6/2022, tại khu dự án biệt thự và nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương của Công ty Cổ phần xây dựng số 15 Vinaconex, thuộc tổ dân phố 8, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, các bà Đỗ Thị Thu, Đỗ Thị Thuỷ, Đỗ Thị Hiền có hành vi sử dụng hung khí và tay chân cạy phá, làm hư hỏng 20 tấm tôn mạ màu của Công ty Cổ phần xây dựng số 15 Vinaconex, gây thiệt hại 4.244.400 đồng, giăng băng rôn khẩu hiệu để phản đối, to tiếng chửi bới, dựng lán trại trên vỉa hè để giữ đất, ngăn cản Công ty Cổ phần xây dựng số 15 Vinaconex, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Cả ba bị cáo Thu, Thuỷ, Hiền tại toà đều khẳng định họ không có hành vi chửi bới, dựng lán trại trên vỉa hè, không có hành vi nào gây rối trật tự công cộng. Họ cạy những tấm tôn để vào khu đất và thể hiện sự phản đối doanh nghiệp đã quây đất của gia đình khi chưa thực hiện xong đền bù, tước đi quyền sản xuất, sinh hoạt chính đáng.