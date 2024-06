Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Mậu (SN 1992, trú TP Kon Tum) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 17h ngày 25/5, Mậu bắt xe khách từ xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) để về quê ở TP Kon Tum. Tuy nhiên, khi đi đến huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì Mậu bị đuổi xuống do không có tiền thanh toán vé xe khách.

Trương Văn Mậu thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Để có phương tiện về quê, Mậu nảy sinh trộm cắp xe máy. Mậu đã trộm xe máy BKS 38C1 - 008.88 của anh Võ Đức D. (trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) và điều khiển chạy đến xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh) thì xe hết xăng nên đã bỏ lại xe.

Sau đó, Mậu tiếp tục trộm xe máy BKS 38AK - 034.08 của chị Nguyễn Thị H. (trú thôn Tân Thắng, xã Kỳ Giang) để tiếp tục hành trình.

Khi đi đến xã Kỳ Tân, Mậu để lại xe máy của chị H. và tiếp tục trộm xe máy BKS 38K1 - 275.00 của anh Trương Xuân H. (trú tại xã Kỳ Tân) đang để ở sân.

Khi đang trên đường bỏ trốn, Mậu bị công an ở huyện Kỳ Anh phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.