Sidney Holmes, 57 tuổi được phóng thích khỏi nhà tù Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ hồi đầu tuần này, sau khi nhà chức trách địa phương quyết định điều tra lại một vụ cướp có vũ trang năm 1988.

Ông Sidney Holmes bật khóc sau khi được minh oan tại phòng xử án hạt Broward, bang Florida, Mỹ ngày 13/3. Ảnh: South Florida Sun-Sentinel

Ông Holmes bị bắt ngày 6/10/1988 và bị kết án sau một phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn vào năm 1989 vì cáo buộc làm tài xế cho 2 người đàn ông không rõ danh tính, dùng súng cướp tài sản của một nam giới và một phụ nữ bên ngoài cửa hàng. Theo công tố viên Harold Pryor của hạt Broward, 2 tên cướp vũ trang cũng lấy trộm xe của nạn nhân nam.

Ông Holmes nhất quyết khẳng định mình vô tội và đã liên hệ với Đơn vị xét duyệt lại các bản án (CRU) của Văn phòng công tố viên bang vào tháng 11/2020.

Báo Guardian dẫn lời công tố viên Pryor nói, CRU xác định các phát biểu của ông Holmes nhằm khẳng định mình vô can là “có lý” và các bằng chứng chính chống lại ông trước tòa chỉ là “những lời khai nhận dạng bấp bênh của nhân chứng”.

Kết quả tái điều tra lại của CRU phát hiện, nhân chứng có thể đã nhận diện sai ông Holmes một phần do ảnh chụp và việc “dàn hàng chọn nghi phạm” thường được cơ quan thực thi pháp luật sử dụng vào thời điểm đó, nhưng bị công tố viên Pryor mô tả là "không đáng tin cậy về mặt khoa học".

Ngoài ra, một phần của việc xác định sai còn do một cuộc điều tra dân sự do anh trai của một nạn nhân tiến hành, dựa trên những điểm tương đồng nhất định giữa “chiếc Oldsmobile cực kỳ phổ biến của Holmes và chiếc xe bọn cướp sử dụng, nhưng đã bỏ qua sự khác biệt giữa hai chiếc xe và do đó có khả năng đã xác định sai phương tiện”.

Các công tố viên hiện xác định, không có bằng chứng nào gắn ông Holmes với bọn cướp, ngoài việc nhận diện sai ông là nghi phạm.

Cả hai nạn nhân đã nói với các điều tra viên của CRU rằng, họ tin ông Holmes nên được trả tự do. Các sĩ quan thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Broward, những người đã thực hiện cuộc điều tra ban đầu, “bày tỏ rất sốc” khi biết ông Holmes đã bị kết án và phải ngồi tù quá lâu như vậy.

Hiện chưa có thông tin về việc ông Holmes có được bồi thường vì thụ án oan hay không và nếu có thì là bao nhiêu.