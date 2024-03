Hôm nay (2/3), thông tin từ Công an huyện Krông Pắk, cho biết cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giạm Võ Tấn Tùng (SN 1976, trú tại thị trấn Phước An) vì có hành vi hoạt động tín dụng đen rồi tấn công lực lượng công an khi bị khám nhà.

Đối tượng Tùng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, từ đầu năm 2020 đến tháng 1/2024, đối tượng Tùng đã cho 71 người dân trên địa bàn huyện Krông Pắk vay hơn 9,8 tỷ đồng với lãi suất cao, thu lợi bất chính số tiền hơn 920 triệu đồng.

Đến ngày 29/1, trong khi 1 tổ công tác của Công an huyện Krông Pắk tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng. Vì sợ các tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động tín dụng đen của mình bị bại lộ nên Tùng đã dùng 1 con dao thái lan đâm vào tổ công tác. Sau đó, Tùng bị khống chế.

Khám xét nơi ở của Tùng, tổ công tác thu nhiều tiền mặt, tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tại công an, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đồng thời, Tùng cũng khai nhận do không làm chủ được cảm xúc nên đã dùng dao tấn công tổ công tác và cảm thấy ăn năn, hối hận về hành vi của mình.

Hiện Công an huyện Krông Pắk đã khởi tố Tùng về 2 tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cố ý gây thương tích”.