Ngày 24/6, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, vừa tiếp nhận tin báo của một người dân về việc bị đối tượng giả danh công an gọi điện thoại đến yêu cầu sửa thông tin sai lệch trên Căn cước công dân (CCCD) bằng hình thức trực tuyến, sau đó chiếm đoạt gần 80 triệu đồng.

Bị hại cho biết, có một đối tượng tự xưng là cán bộ đang công tác tại Công an huyện Châu Thành gọi điện thoại thông báo thông tin cá nhân trong CCCD của người này bị sai cần phải đến trụ sở công an huyện chỉnh sửa.

Sau đó, có 1 đối tượng khác, tiếp tục gọi đến, tự xưng là cán bộ công an huyện Châu Thành và hỏi bị hại có cần chỉnh sửa thông qua trực tuyến hay không.

Do nhận thấy việc chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến không cần đến cơ quan công an khá thuận lợi nên bị hại đồng ý và thực hiện theo các hướng dẫn của các đối tượng.

Cụ thể bị hại cung cấp tài khoản ngân hàng, tải ứng dụng lạ, chạy ứng dụng để nhận diện khuôn mặt, lấy vân tay. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, tài khoản ngân hàng của bị hại bị chiếm đoạt gần 80 triệu đồng.

Công an huyện Châu Thành khẳng định đơn vị chỉ làm việc, phục vụ người dân dưới hình thức trực tiếp (có giấy mời hoặc thông báo từ số điện thoại cố định của Công an huyện, xã, thị trấn được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng).

Đồng thời, kêu gọi người dân khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ cần phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không cung cấp thông tin về số CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP và các thông tin cá nhân khác.

Tuyệt đối không tải, sử dụng phần mềm, đường dẫn (link), ứng dụng (app) lạ. Nếu đối tượng thông báo về sự cố mà cá nhân đang gặp phải thì kiểm tra lại thông tin bằng cách liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

Giả danh Trưởng Công an huyện

Mới đây, Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) ra thông báo về việc cảnh giác với hành vi giả danh Trưởng Công an huyện để gọi điện nhằm mục đích lừa đảo.

Theo đó, một số đối tượng giả danh Trưởng Công an huyện Phong Điền gọi điện cho người dân và một số cơ quan, tổ chức để lừa đảo.

Cụ thể, đối tượng gọi cho người dân và tự xưng là Trưởng Công an huyện Phong Điền thông báo về việc thông tin cá nhân của người dân bị đối tượng xấu đánh cắp để đăng ký sim điện thoại và sử dụng số điện thoại này thực hiện hành vi phạm tội, đang bị cơ quan công an điều tra.

Đối tượng giả danh gọi điện đe dọa làm cho người nghe mất bình tĩnh, đồng thời yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn của chúng.

“Công an huyện Phong Điền khẳng định không có việc lãnh đạo Công an huyện gọi điện cho cơ quan tổ chức, cá nhân thông báo hoặc mời làm việc qua điện thoại. Người dân, các cơ quan, tổ chức tuyệt đối không làm theo yêu cầu và hướng dẫn của các đối tượng giả danh”, Công an huyện Phong Điền khuyến cáo.

Công an huyện Phong Điền khẳng định, khi mời làm việc liên quan đến tổ chúc, cá nhân đều có phát hành giấy mời bằng văn bản hoặc phân công cán bộ đến tận nơi cư trú hoặc nơi làm việc để mời trực tiếp.

Khi nhận được cuộc gọi từ người lạ có biểu hiện nghi vấn giả danh, lừa đảo người dân nên từ chối hoặc ghi âm lại cuộc gọi, giữ bình tĩnh, không quá lo lắng, tuyệt đối không làm theo bất cứ hướng dẫn, đề nghị nào của đối tượng.