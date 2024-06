Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026

Trong đó, khuyến cáo đến mỗi cán bộ chiến sỹ nên tự nâng cao cảnh giác, thực hiện đúng theo hướng dẫn của Công an Tỉnh để tự bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân.

Đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè được biết để tránh trở thành người bị hại. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn tương tự như các trường hợp trên, cần kịp thời báo cho lực lượng Công an ở địa phương gần nhất hoặc về Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp qua số Hotline: 0978.620.105 để được hướng dẫn xử lý.