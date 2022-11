Người bán hàng rong gãy chân khi giằng co với lực lượng trật tự đô thị

Sự việc xảy ra vào tối ngày 15/11 trên đường Bạch Đằng (thuộc phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Anh Toàn bó bột do gãy xương cẳng chân - Ảnh: X.A

Nạn nhân trong vụ việc này anh Trương Văn Toàn (SN 2002, quê Thanh Hóa, ngụ phường Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trao đổi với PV vào hôm nay (16/11), Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương xác nhận vừa tiến hành cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân Trương Văn Toàn với chẩn đoán gãy xương dưới cẳng chân. Sau khi bó bột cố định, bệnh nhân đã được cho xuất viện về nhà theo dõi.

Theo lời anh Toàn, vào khoảng 18h ngày 15/11, anh dừng xe máy để bán kem ở khu vực góc đường Bạch Đằng nối dài (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một). Một người trong tổ trật tự đô thị phường Phú Cường đến yêu cầu di chuyển, không được bán hàng tại đây. Khi anh vừa nổ máy xe chuẩn bị đi thì người này dùng tay giữ lại không cho đi để chờ lực lượng tới xử lý.

Lúc này, chiếc xe máy bị nghiêng rồi ngã đổ xuống đường, đè lên chân khiến anh này ngã quỵ xuống đất. Phát hiện anh Toàn bị thương, các thành viên trong tổ trật tự đô thị đã đến đưa đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, anh Toàn bị gãy kín 1/3 xương dưới cẳng chân, phải tiến hành nẹp bó bột cố định cẳng chân. Bức xúc trước vụ việc, hàng chục người đã tập trung tại khu vực cấp cứu của bệnh viện để yêu cầu lực lượng chức năng xử lý.

Tối cùng ngày, đại diện của tổ trật tự đô thị phường Phú Cường đến bệnh viện đã thăm hỏi, đồng thời chi trả viện phí cho anh Toàn.

Lực lượng Trật tự đô thị phường Phú Cường tại Bệnh viện Medic tối 15/11 - Ảnh: X.A

Sáng 16/11, trả lời PV VietNamNet, ông Vương Thanh Vũ – Phó chủ tịch UBND phường Phú Cường cho hay đến sáng nay ông vẫn chưa nắm được sự việc này do đang bận đi học.

Ông Vũ cho biết thêm sẽ yêu cầu tổ trật tự đô thị báo cáo lại sự việc này và sẽ thông tin cụ thể. Đến chiều cùng ngày, PV liên hệ lại, ông Vũ trả lời vẫn đang bận học.

Trước đây anh Toàn làm công nhân cho một công ty gia công giày da ở TP Thuận An. Do công ty ít đơn hàng nên anh bị tạm dừng hợp đồng dẫn đến thất nghiệp. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 ngày trước anh lấy xe máy đi bán kem dạo để kiếm thêm thu nhập thì xảy ra sự việc.