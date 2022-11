Phản ứng trái chiều quanh việc trật tự 'hốt' xe đạp bán hoa về phường

Trong mấy tháng qua, tuyến đường Lê Mao, TP Vinh xuất hiện một số chiếc xe đạp, chở thúng hoa bán dạo ven đường đã thu hút một lượng người đến mua và chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Cả dãy phố mới này như một Hà Nội thu nhỏ giữa lòng thành Vinh.

Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh những chiếc xe đạp, thúng hoa bị bắt giữ chở trên xe bán tải của Đội quản lý trật tự đô thị TP Vinh khiến nhiều người bức xúc và tiếc nuối “gánh hàng hoa” bị dẹp bỏ.

Anh D.N. chia sẻ: "Chỗ cần bắt thì không bắt, chỗ làm đẹp cho đời thì các bác bắt không sót cái mẹt”.

Hình ảnh gánh hàng hoa bị Đội trật tự đô thị TP Vinh bắt giữ khiến cư dân mạng bức xúc. Ảnh Quốc Huy

Chị P.M.H. chia sẻ trên trang cá nhân: “Việc thu giữ xe đạp, hoa của những người vì mưu sinh, cũng vì cái đẹp của TP Vinh là không cần thiết. Người dân chụp ảnh không lấn chiếm lòng lề đường mà chủ yếu họ đứng trên hành lang của người đi bộ. Những bức ảnh đó rất có giá trị khi quảng bá được vẻ đẹp và sự hiếu khách của thành phố”.

Đường phố Lê Mao nơi gánh hàng hoa dạo bán. Ảnh: Quốc Huy

Nhiều người cho rằng, rất nhiều điểm cần phải dẹp bỏ khác vì kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường ở TP Vinh. Còn ở đây, phố đi bộ, gánh hàng rong bán hoa dạo bên những cây xà cừ cổ thụ thì nên linh hoạt.

Anh Đ.C.B. chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi thật lòng cảm ơn những "Xe đạp hoa". Cảm ơn em họa mi. Cũng thay thành Vinh cảm ơn luôn. "Xe đạp hoa" đã âm thầm góp một phần nhỏ quảng bá cho Vinh. Vinh bây giờ không chỉ có cháo lươn mà còn có xe đạp hoa (chưa có gánh hàng rong hoa), có phố đi bộ...”.

“Vấn đề bây giờ là làm sao cho "Xe đạp hoa" lan tỏa hơn nữa? Nhưng không phải là dùng xe biển xanh và đội trật tự đi dẹp. Vứt những chiếc xe đạp và thúng hoa chỏng chơ lên thùng xe. Phạt vài trăm bạc... Vô cảm lắm” - anh Đ.C.B. viết.

Chụp ảnh gây mất an toàn giao thông?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông chia sẻ trên trang cá nhân: “Một cán bộ có trách nhiệm của UBND TP Vinh cho biết, khoảng 5 năm (không phải năm nay mới có) trở lại đây thì tuyến đường Lê Mao đã dần hình thành phố check in của cư dân đô thị và khách du lịch vào mùa thu. Đến năm nay thì lượng người đến check in nhiều hơn...".

“Nhưng mấy ngày gần đây, người bán hoa và người chụp ảnh tràn xuống lòng đường, băng qua đường từ vỉa hè để chụp ảnh, gây ảnh hưởng giao thông và nguy hiểm tính mạng. Đội quản lý trật tự đô thị đã kiểm tra và nhắc nhở nhiều lần…Thế nhưng người dân không thực hiện theo hướng dẫn mà vẫn dừng xe mua bán ở dưới lòng đường” – ông Thông chia sẻ.

Vì vậy, lực lượng chức năng phải lập biên bản và tạm giữ tang vật để có tính răn đe nghiêm khắc hơn cho người dân hiểu và ý thức thực hiện khi lực lượng đã hướng dẫn.

Đường Lê Mao sáng nay vắng cảnh hàng rong bán hoa, chụp ảnh. Ảnh: Quốc Huy

Trao đổi với VietNamNet chiều 15/11, Chủ tịch UBND phường Lê Mao (TP Vinh) Nguyễn Tam Kỳ cho biết, đội trật tự phường Lê Mao sau nhiều lần nhắc nhở người bán hàng hoa tại đường Lê Mao không được lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông nhưng người dân không chịu chấp hành.

"Trưa hôm qua (14/11), lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính một trường hợp với số tiền 350 nghìn đồng. Sau đó trả lại phương tiện cho người bị phạt và không cho phép kinh doanh tại tuyến đường Lê Mao" - ông Kỳ thông tin.