Chị Nguyễn Thị Thiêm (trú tại phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phản ánh tới VietNamNet về việc con gái chị là M.T.T, học sinh lớp 10, Trường THPT Phan Chu Trinh (Hải Phòng) bị một nhóm người đánh, dọa giết.

Chị Thiêm cho biết con gái chị đã phải nghỉ học nhiều ngày do sợ đến trường. Liên tục bị đe dọa, tinh thần nữ sinh hoảng loạn, học hành sa sút. Được biết, chị Thiêm đang một mình nuôi 3 con nhỏ, em M.T.T là con gái lớn.

Đoạn đường vắng trong dự án bỏ hoang - nơi nhóm đối tượng đưa nữ sinh đến để đánh hội đồng. Ảnh: Thu Hằng.

Sự việc bắt đầu từ 11h30 ngày 18/3/2023, M.T.T (lúc này đang học lớp 9, Trường THCS Hồng Bàng) bị một nhóm bạn tới cổng trường, ép lên xe máy chở ra khu vực dự án bỏ hoang, vắng người để đánh hội đồng. Nhóm thanh thiếu niên này đã thay nhau hành hung T., sau đó quay clip đăng lên Facebook cá nhân.

Chị Thiêm kể lại: “Khi tôi nhận được thông tin, ra tới nơi, nhóm người đánh T. đã rời đi. Lúc đó, mặt con bị sưng, mũi và miệng chảy máu. Nhìn con, tôi vô cùng đau xót. Tôi đã chở con đến công an phường Đông Khê, quận Ngô Quyền để trình báo.

Tại đây, cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin, lấy lời khai ban đầu của T. Nhưng sau đó, sự việc không được giải quyết dứt điểm. Nhóm thanh thiếu niên biết tôi tố cáo ra công an không hề tỏ ra sợ hãi mà còn thách thức và tiếp tục nhắn tin tuyên bố sẽ tìm con tôi đánh tiếp".

Theo nữ sinh T., các đối tượng đánh mình gồm: T.A, N.H.Q, G.B, T.P.N, M.T, H.L, H.D.A đều trú tại TP Hải Phòng. Nguyên nhân các đối tượng ra tay với T. là do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm cá nhân.

Lo sợ mình mải công việc, không bảo vệ được an toàn cho con, chị Thiêm đã chuyển con gái vào TP.HCM để tạm lánh.

Nhóm đối tượng quay lại clip đánh bạn, đăng lên Facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Ngày 20/7 vừa qua, chị đưa con về Hải Phòng học tại Trường THPT Phan Chu Trinh. Em T. đi học được vài hôm, nhóm bạn trên biết và lập tức nhắn tin, gọi điện uy hiếp đồng thời hẹn sẽ đến tận cổng trường để hành hung.

“Các đối tượng còn đòi đến tận nhà tôi, gửi kèm hình ảnh dao kiếm, tuyên bố “đánh cả mẹ lẫn con” và dặn tôi “mua sẵn hòm rồng để lo hậu sự”. Mấy ngày nay, con gái tôi không dám đến trường. Tôi bận công việc không thể đưa đón nên buộc phải xin cho con tạm nghỉ, trông chờ vào sự xử lý của cơ quan công an. Hôm nào tôi đưa đón, T. mới được đến trường. Tôi đã gửi đơn lên công an quận Ngô Quyền để cầu cứu”, chị Thiêm thông tin.

Tin nhắn đe dọa em T. Ảnh: Thu Hằng

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn của chị Thiêm đề nghị điều tra nhóm đối tượng đánh và uy hiếp con gái. Lãnh đạo công an quận cũng đã yêu cầu Công an phường Đông Khê chuyển hồ sơ ban đầu về quận. Đồng thời, em M.T.T và người giám hộ (chị Thiêm) đã được mời lên để lấy lời khai.

“Công an đã xác minh được nhóm đối tượng liên quan đến việc hành hung, đe doạ em M.T.T. Nhưng đây là các thanh, thiếu niên đã bỏ học, bỏ nhà đi lang bạt, rất khó xác định. Vì chưa tìm được nơi ở của các đối tượng nên công an vẫn đang phải đi truy tìm”.