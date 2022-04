Bí quyết của nhân viên giao hàng xuất sắc nhất Viettel

Cơ hội thăng tiến từ sự nỗ lực, sáng tạo

- Chúc mừng bạn trở thành một trong những Cá nhân xuất sắc toàn cầu của Viettel. Bạn có thể chia sẻ về công việc của bạn tại đây?

Tôi tốt nghiệp trung cấp ngành hàn xì, ra trường là đi làm công trình ở quê (Nghệ An). Công việc rất bấp bênh, bị nợ lương nhiều tháng liền. Đầu năm 2019, tôi và một số người bạn cùng quê quyết định vào Long Thành (Đồng Nai) xin việc.

Trong một lần tình cờ đi qua cửa hàng của Viettel đọc được thông tin tuyển dụng nhân viên giao hàng. Tôi lập tức hỏi thêm thông tin, nộp hồ sơ và nhanh chóng được nhận vào làm việc.

Khi mới được nhận vào làm, công việc hoàn toàn mới, lại không đúng chuyên ngành đã được đào tạo nên tôi khá bỡ ngỡ và phải học hỏi rất nhiều từ các anh chị đi trước. Sau khi đã quen việc, tôi cố gắng nghĩ thêm nhiều cách làm mới để tăng năng suất lao động.

Hàng ngày, tôi cố gắng đến chi nhánh sớm từ 7h để chia ca, đóng hàng cho các anh em trên tuyến. Sau đó hỗ trợ các tuyến thiếu người, hướng dẫn nhân viên mới. Nếu đã đủ lực lượng đi giao hàng, tôi tranh thủ kiểm tra hàng tồn, phục vụ khách hàng lớn ở khu công nghiệp. Công việc kéo dài đến khoảng 7-8h tối.

Sau 3 năm được tuyển dụng vào Viettel, lương của tôi tăng gần gấp đôi. Thời gian đầu, tôi là nhân viên giao hàng theo tuyến. Bây giờ, công việc của tôi chủ yếu là đào tạo nhân viên mới, lấy doanh thu từ bưu cục. Trường hợp chi nhánh thiếu người tôi vẫn hỗ trợ các tuyến để giảm bớt hàng tồn, tăng sản lượng.

Công việc ở đây không chỉ đem đến cho tôi thu nhập. Môi trường làm việc tại Viettel rất năng động và tạo cơ hội phấn đấu, thăng tiến rất tốt cho những người luôn nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Trong năm qua, các biện pháp hạn chế để phòng, chống dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát, logistics. Bạn và các đồng nghiệp đã vượt qua giai đoạn này như thế nào?

Thời điểm khó khăn nhất của chúng tôi có lẽ rời vào tháng 8/2021, khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại các tỉnh phía Nam trong đó có Đồng Nai. Số lượng anh em bị mắc Covid-19 rất nhiều. Chi nhánh có tổng cộng khoảng 30 người nhưng cao điểm có khoảng gần 10 F0 phải tạm thời nghỉ việc.

Không chỉ thiếu người, thách thức lớn nhất với chúng tôi thời điểm đó là việc hạn chế ra đường. Việc giao hàng nhiều địa điểm không thể thực hiện hoặc nếu được hoạt động thì chỉ được giao đến các chốt chặn.

Tuy nhiên, chúng tôi được xác định rất rõ, doanh nghiệp khó khăn một thì người dân, khách hàng khó khăn mười. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, chúng tôi còn có nhiệm vụ đảm bảo chuỗi cung ứng để đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dân, của khách hàng ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất.

Trong suốt giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, chúng tôi chủ động ở lại chi nhánh. Để bảo đảm sức khỏe, anh em chủ động lên mạng tìm kiếm các thông tin về bệnh, chăm sóc nâng cao sức đề kháng, đảm bảo 5K đầy đủ khi đi làm.

Đều đặn 3 ngày/lần, chúng tôi phải làm xét nghiệm Covid-19 cùng với giấy đi đường có đóng dấu của địa phương. Thời điểm đó, chúng tôi thường nói đùa với nhau: “Anh em mình chắc chọc sắp thủng mũi rồi”.

- Tuy nhiên dường như những khó khăn đó lại không khiến kết quả sản xuất kinh doanh của bạn và đồng nghiệp giảm sút?

Chính giai đoạn dịch bệnh khó khăn ấy lại thúc giục chúng tôi cố gắng tìm ra cách làm mới, nhanh hơn, hiệu quả hơn để đem được hàng hóa tới cho người dân và khách hàng và cũng để đảm bảo thu nhập cho chính mình.

Trong giai đoạn này, nhân viên ít nhưng chúng tôi vẫn phải giao rất nhiều hàng. Nhiều nhân viên vẫn bốc từng kiện hàng đi hàng chục mét để xuất hàng đi và nhập hàng theo thói quen. Cách làm này vừa tốn sức, mất thời gian, năng suất lao động lại thấp.

Thấy vậy, tôi có đề xuất với cấp trên để tự thiết kế một chiếc xe đẩy, giúp đưa hàng nặng từ trên xe xuống và có thể vận chuyển cùng lúc nhiều kiện hàng hơn. Áp dụng những kiến thức cũ từng học về máy móc, thiết kế, sau khoảng một tuần vừa làm vừa xin góp ý từ các anh em trong chi nhánh, tôi đã làm được mẫu xe đẩy chuyên dụng đầu tiên. Sử dụng xe đẩy giúp giảm thời gian bốc xếp hàng ngày từ 1 giờ 30 phút xuống chỉ còn 30 phút.

Cũng trong năm 2021, chúng tôi chuyển sang sử dụng phần mềm để in đơn hàng số lượng lớn. Trước đây, nhân viên giao hàng muốn nhập đơn phải in từng cái một, rất mất thời gian. Tôi đã tìm hiểu và sử dụng phần mềm để in chính xác 20 đơn cùng lúc. Hiện tại, 100% nhân viên bán hàng đều in đơn qua app Vtman, giảm được 1,5 giờ khai thác mỗi ngày.

“Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ vì khách hàng”

- Trong năm 2021, doanh thu khách hàng mới 2021 của bạn đạt 629% kế hoạch, cao gấp nhiều lần mức bình quân của chi nhánh. Yếu tố nào giúp bạn đạt được thành tích trên?

Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ vì khách hàng. Chỉ cần khách hàng hài lòng, doanh thu cũng sẽ tăng. Mỗi khi giao hàng đến các shop công ty, tôi thường nán lại trò chuyện, hỏi thêm nhu cầu và tư vấn các dịch vụ của Viettel cho khách hàng. Khi họ cảm thấy mình tốt, khách sẽ sử dụng dịch vụ của mình càng nhiều.

Một lần tôi đến giao hàng cho một hiệu thuốc. Chủ hiệu thuốc bày tỏ sự không hài lòng vì bị thất lạc đơn hàng của khách khi sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp khác. Tôi chủ động giới thiệu về dịch vụ chuyển phát của Viettel cho khách và hướng dẫn tải ứng dụng. Thời gian đầu, khách hàng này chỉ sử dụng dịch vụ rất ít. Nhưng sau đó, khi khách hàng thấy chất lượng phục vụ tốt, số lượng đơn tăng dần lên. Đến nay, mỗi ngày hiệu thuốc này gửi đến 300-400 đơn, thậm chí cao điểm có thể lên đến 500 đơn.

Quan trọng hơn, sự việc này giúp tôi nhận ra rằng chất lượng phục vụ chiếm 70-80% hiệu quả công việc. Dịch vụ chuyển phát trên cả nước rất nhiều, da dạng. Vì vậy, quan trọng nhất là làm hài lòng khác hàng. Khi giành được cảm tình, sự tin tưởng của khách thì họ cũng sẽ ưu ái lựa chọn dịch vụ của mình.

Minh Ngọc (Thực hiện)