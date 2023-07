Richard Prest, Giám đốc phát triển nội dung của DC Thomson, chia sẻ, để thu hút độc giả đến với các tờ như The Press and Journal, The Courier, mỗi nhân viên của tòa soạn đều phải đảm nhận một vai trò mới. Các phóng viên được chia thành từng nhóm nhỏ, sản xuất nội dung cho đối tượng cụ thể với tư duy người đọc là số một.

Các ấn phẩm báo in của DC Thomson (Ảnh: Dailybusinessgroup)

Chẳng hạn, khi phát hiện nội dung ẩm thực thường được đọc nhiều nhất vào cuối tuần, sẽ có một nhóm phụ trách xuất bản vào khung thời gian này. Tương tự, các bài báo điều tra sâu hơn như phim tài liệu lại được đọc nhiều khi xuất bản vào chiều hoặc tối chủ nhật, khi mọi người có nhiều thời gian nghiền ngẫm hơn.

Khác với Reach Plc đặt ra định mức lượt đọc tối thiểu cho phóng viên, DC Thomson đo lường thành công bằng các chỉ số tương tác. Tòa soạn có cách tiếp cận riêng, Quality Reads, nhìn vào hành vi cuộn trang, chuyển động chuột, thời gian đọc trung bình, giúp phóng viên biết được bài nào của họ đang được xem. Ngoài ra, Prest và nhóm của mình xem xét thời gian tương tác, lượt xem trang… Dù vậy, điểm số Quality Reads là quan trọng nhất và được dùng nhiều nhất trong tòa soạn.

“Thành công không thể đo lường bằng số liệu. Quan trọng là chứng kiến hành vi thay đổi”, Prest chia sẻ. Ông nhận thấy việc hợp tác giữa các lĩnh vực chuyên môn trong tòa soạn ngày một tăng như đồ họa, SEO, AV, dữ liệu, cộng đồng… Việc hợp tác giữa các nhóm đóng vai trò trung tâm dẫn đến thành công. Họ thường xuyên thảo luận những cách tốt nhất để làm nội dung, tăng tính tương tác.

Tại DC Thomson, thay đổi tư duy cũng quan trọng như giới thiệu công cụ mới trong chuyển đổi số. Toàn bộ toà soạn đều nắm được kế hoạch chuyển đổi số và xem đây là cách tốt nhất để bảo vệ chất lượng báo chí trong tương lai.

Trên hành trình này, theo Prest, bạn phải khiêm tốn và kiên nhẫn, đặc biệt là người lãnh đạo. Nhóm cũng xin lời khuyên từ các nhà xuất bản của Mỹ và châu Âu. “Tôi từng là biên tập viên báo in, tôi làm việc trong ngành in trong suốt sự nghiệp, tuy nhiên, khi được yêu cầu hỗ trợ dẫn dắt chuyển đổi số, nó đồng nghĩa với phải học lại mọi thứ mà tôi từng biết”, ông nói.

Hành trình chuyển đổi số chứa đầy thách thức nhưng theo Prest, chúng thường là kết quả của việc suy nghĩ quá mức và sợ thất bại. Liều thuốc giải độc cho tư duy tiêu hao năng lượng này là tiếp tục dấn thân, học hỏi từ cả thành công lẫn thất bại.

“Các chuyên gia insight, dữ liệu, sản phẩm, cộng đồng và độc giả sẽ mang đến hỗ trợ đáng kinh ngạc, bảo đảm nội dung, thuê bao, sản phẩm của chúng tôi đều phù hợp với mong muốn và nhu cầu của người đọc”, Prest kết luận.

(Theo journalism)