Ngày 30/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp (nguyên Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ) và Phan Thái Thanh, kế toán UBND xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới) để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Cơ quan CSĐT cũng đã thực hiện khám xét 10 địa điểm là nơi làm việc, nơi ở của bị can Trần Hữu Đức, Phan Thái Thanh và 3 người khác. Qua đó, cơ quan điều tra thu nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi lập khống chứng từ quyết toán, chiếm đoạt ngân sách nhà nước hơn 550 triệu đồng.

Bước đầu, bị can Trần Hữu Đức và Phan Thái Thanh thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang làm rõ vụ án.