Kính thưa: - Các đ/c lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;

- Các vị đại biểu tham dự kỳ họp;

- Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh!

Sau 3ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thông qua 85báo cáo, 45tờ trình củaThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trình kỳ họp; thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp diễn ranghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn;các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến chất lượng, nhất là đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua 50Nghị quyết; trong đó, có các Nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội và sự phát triển của tỉnh trong thời gian đến.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp,

Qua xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá:

Sáu tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sắc, toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự đồng hành, phối hợp của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp,...; Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp; tập trung xử lý các vấn đề tồn tại, kéo dài và những vấn đề phát sinh; đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư,đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số,... Nhờ vậy, tình hình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm duy trì được sự ổn định và phục hồi, phát triển.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,46% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp phục hồi tốt; sản xuất nông nghiệp ổn định; đã thu hút 40 dự án đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký trên 12.585 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 542 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 5.733 tỷ đồng; du lịch phát triển tốt, lượng khách du lịch đến tỉnh ta tăng 20,6% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Bên cạnh những kếtquả đạt được, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, đó là: Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất nhiều ngành hàng, kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước, nhất là thu tiền sử dụng đất,... sụt giảm so với cùng kỳ năm trước;công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư tuy có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao;công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số công trình, dự án còn chậm. Một số dự án đầu tư, dự án bất động sản lớn bị ngưng trệ, chậm triển khai.Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng trái phép tại các đô thị; tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài còn xảy ra ở một số địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số; năng lực hoạt động của hệ thống y tế, nhất là y tế tuyến cơ sở, y tế dự phòng còn nhiều mặt hạn chế. Việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống chưa đạt kết quả mong muốn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp,...

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Dự báo trong thời gian đến, tình hình chung cả nước cũng như tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế thế giới, nhất là những biến động về giá cả, thị trường xuất khẩu, lãi xuất,... Do đó, để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu:

Một là: Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu,bám sát chủ trương, định hướng của Đảng,các nghị quyết, quyết định, quy định của Quốc hội, Chính phủ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án... của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; ngoài những nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, đánh giá việc thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2021-2025; trước mắt phải có kế hoạch, giải pháp cụ thểđể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra trong năm 2023.

Quá trình chỉ đạo, điều hành cần lưu ý tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; rà soát, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề tồn tại, kéo dài để tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả; rà soát các quy định, quy chế thuộc thẩm quyền địa phương để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng phân cấp mạnh cho cơ sở, bảo đảm hoàn thành thu cân đối ngân sách trên địa bàn, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung vốn chi cho đầu tư, phát triển; thúc đẩy sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có phương án sản xuất phù hợp ứng phó với diễn biến thời tiết, nhằm phát huy thế mạnh của từng địa phương. Chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Bình Định), đường ven biển. Quyết liệt triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu,bảo đảm vệ sinh môi trường; chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của ngành giáo dục và y tế.

Tiếp tục quan tâm chú trọng triển khai các chính sách giảm nghèo, an sinh - xã hội; có kế hoạch, biện pháp, giải pháp hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm,... tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; giải quyết kịp thời, thấu đáo các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyếtvới Hội đồng nhân dân tỉnh và đề xuất sửa đổi, bổ sung những điểm bất cập; giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kiến nghị nêu trong các báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tại kỳ họp.

Hai là: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách; kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền và các cấp, các ngành của tỉnh giải quyết kịp thời những bất cập, phát sinh từ cơ sở; giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri; giám sát các cam kết, lời hứa của thủ trưởng các sở, ban, ngành qua giải trình, chất vấn tại kỳ họp và các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp và báo cáo hoạt động của mình tại kỳ họp, vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ba là: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường công tác giám sát theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác giám sát, nhất là giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để tham gia xây dựng chính quyền, kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị khách quý đã dành thời gian đến dự kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin kịp thời các nội dung của kỳ họp để nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nhân Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27 tháng 7 năm 1947 - 27 tháng 7 năm 2023), thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi lời tri ân, lời thăm hỏi chân thành tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với nước. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành bằng những việc làm thiết thực, thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các gia đình có công với nước còn khó khăn ổn định cuộc sống.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể đồng bào, cử tri trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII.

Xin trân trọng cảm ơn./.