Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, vấn đề tội phạm trật tự xã hội tại địa phương này ngày càng tăng làm nóng nghị trường.

Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, trong 6 tháng đầu năm, địa phương xảy ra 343 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tăng 53 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyện thông tin, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh xảy ra 4 vụ làm 3 người chết tại TP Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Vân Canh. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật trong đó có súng pháo, vật nghi súng và đao tự chế.

Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định. Ảnh: Diễm Phúc

Tại các phiên thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh Bình Định đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và có những giải pháp cụ thể để hạn chế, ngăn ngừa sự gia tăng tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định giải thích, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên đa phần do thanh thiếu niên vi phạm đều có vấn đề về gia đình như, nghèo, khó khăn, bố mẹ ly hôn hoặc đi làm ăn xa… nên các thanh thiếu niên tụ tập với nhau. Đây là lứa tuổi rất hiếu động, nông nổi, chỉ cần một lý do bất kỳ có thể tụ tập gây rối, đánh nhau.

Một lý do khác được ông Nguyện dẫn chứng, những thanh thiếu niên hiện nay đều sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội. Khi có vấn đề xảy ra, các đối tượng huy động rất nhanh, chỉ thời gian ngắn có thể huy động mấy chục người đánh nhau. Ngoài ra, trên mạng xã hội hiện nay cũng xuất hiện các hình ảnh bạo lực, kích động, cổ xuý gây ảnh hưởng đến tư tưởng thanh thiếu niên.

Vụ sử dụng hung khí bắn nhau tại phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn ngày 28/2/2023. Ảnh: Diễm Phúc.

Lực lượng công an hiện nay rất nhiều nỗ lực, tuy nhiên, biên chế mỏng, khi tăng cường công an chính quy về xã, công an bán chuyên trách không còn, nhiệm vụ quá nhiều, tình hình an ninh trật tự các cán bộ chiến sĩ không nắm rõ gây khó khăn.

Về tình hình ma tuý gia tăng, vấn đề này không chỉ báo động hôm nay mà còn báo động từ nhiều năm trước. Các đối tượng sử dụng nhiều nhất là ma tuý tổng hợp.

Ngoài ra, các đối tượng còn truyền với nhau ma tuý này không nghiện. Tuy nhiên, theo Đại tá Võ Đức Nguyện, loại ma tuý này không những gây nghiện mà còn huỷ hoại cơ thể, huỷ hoại thần kinh, rất nguy hiểm.

Đại tá Nguyện cũng đưa ra một số giải pháp như, nhà trường, gia đình, các tổ chức xã hội cần có sự vào cuộc quyết liệt để giải quyết tình trạng thanh thiếu niên bỏ học. Nếu không giải quyết được tình trạng bỏ học, thiếu việc làm, lêu lỏng thì sẽ khiến cho tình trạng này ngày càng gia tăng, gây rất nhiều hành vi phạm tội khác.