Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023; hôm nay, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười lăm - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu khách mời, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã về tham dự, đưa tin kỳ họp. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Năm 2023 - năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2026, trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có những yếu tố chưa dự báo được như cạnh tranh chiến lược, xung đột Nga - Ukraine; giá nguyên liệu đầu vào, giá xăng dầu tăng cao... khiến chuỗi cung ứng đứt gãy, thị trường bị ảnh hưởng. Song, với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực:

Có 13/15 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra. Khu vực thương mại, dịch vụ đang dần được phục hồi và có tăng trưởng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Nhiều hoạt động kích cầu du lịch được tổ chức, đã thu hút lượng lớn du khách đến tham quan và lưu trú, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khu vực nông, lâm, thuỷ sản giữ mức tăng trưởng ổn định, tăng 3,2%. Thu ngân sách nhà nước đạt 44% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 57% so với cùng kỳ; trong đó, một số ngành thu đạt và vượt như: thủy điện, bia và nước giải khát, du lịch...

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả tốt, có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên (đạt tỷ lệ 75,9%). Công tác phát triển văn hóa, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Các nhiệm vụ thông tin, truyền thông được triển khai khá toàn diện; nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh được tổ chức sôi nổi, thiết thực. Công tác nội chính, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường.

Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm trước Nhân dân, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt theo kế hoạch đề ra; khu vực công nghiệp có sự sụt giảm mạnh 24,3%, kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách chưa đạt so với dự toán giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình MTQG đạt thấp; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập, chưa được xử lý, khắc phục; vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài liên quan đến đất đai vẫn còn xảy ra; việc tổ chức thi hành một số bản án hành chính của chính quyền các cấp còn chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026; với quyết tâm cao nhất, tôi đề nghị kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận để quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo các nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến các báo cáo thường kỳ; trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm; qua phân tích, đánh giá tình hình, HĐND tỉnh sẽ quyết nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các cơ quan liên quan; nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; xem xét báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ mười hai để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2025 như: Xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam; quy định chính sách hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức; chính sách hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Thứ ba, kỳ họp xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh; Quyết định chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh.

Khối lượng công việc của kỳ họp lần này rất nhiều, nội dung hết sức quan trọng; đã được các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định; được các Ban của HĐND tỉnh tham gia góp ý hoàn chỉnh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành thẩm tra chặt chẽ. Tài liệu kỳ họp được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh để các vị đại biểu tham gia nghiên cứu.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung cụ thể; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc nội dung chương trình đã thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân và cử tri toàn tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

