{"article":{"id":"2222435","title":"Bị 'tố' ép học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm, nhà trường nói gì?","description":"Phụ huynh thông tin học sinh bị ép tham gia hoạt động trải nghiệm, chi phí 560 nghìn đồng/em trong khi Hiệu trưởng Trường THPT B Bình Lục khẳng định không có chuyện này.","contentObject":"<p>Theo phản ánh của phụ huynh có con đang học tại lớp 10, Trường THPT B Bình Lục (<a href=\"https://vietnamnet.vn/ha-nam-tag1759285211273814031.html\" target=\"_blank\">tỉnh Hà Nam)</a>, nhà trường bắt buộc học sinh phải tham gia hoạt động trải nghiệm mới được đánh giá là hoàn thành môn.</p>

<p>“Tôi nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm bắt buộc phải tham gia hoạt động trải nghiệm bên ngoài trường, học sinh mới được đánh giá là hoàn thành môn Hoạt động hướng nghiệp trải nghiệm”, phụ huynh phản ánh.</p>

<p>Theo người phụ huynh này, địa điểm trải nghiệm là Thành cổ Sơn Tây - Ao Vua, 1 ngày với chi phí 560.000 đồng/em. “Chúng tôi ở vùng nông thôn rất nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em không muốn đi nhưng gia đình vẫn bị ép buộc ký vào 1 tờ đơn thoả thuận đồng ý với nhà trường”, phụ huynh này cho hay.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/binh-luc-1077.png?width=768&s=nicJiPUT-AAPDIMhnnLrWQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/binh-luc-1077.png?width=1024&s=eumW1BLpBboqVczd0BeWBg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/binh-luc-1077.png?width=0&s=_Nf3z70AlChN-UnPCoE8bQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/binh-luc-1077.png?width=768&s=nicJiPUT-AAPDIMhnnLrWQ\" alt=\"binh luc.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/binh-luc-1077.png?width=260&s=sOSvQNc7Y2LQbHYMpOdgXw\"></picture>

<figcaption>Trường THPT B Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Sơn Nguyễn</figcaption>

</figure>

<p>Cũng theo phụ huynh, tại trường THPT B Bình Lục trong năm học này phụ huynh hai lần phải ký vào giấy đồng ý với khoản thu xã hội hoá của nhà trường. Lần đầu tiên vào dịp đầu năm học và vừa rồi hiệu trưởng kêu gọi ủng hộ cho trường tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập.</p>

<p>Mỗi phụ huynh ủng hộ theo hình thức ép buộc là 1 ngày công quy ra tiền mặt. Liên quan đến sự việc trên, ông Trần Xuân Mạnh - Hiệu trưởng Trường THPT B Bình Lục, cho biết, đúng là nhà trường có kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và địa điểm là thành cổ Sơn Tây - Ao Vua. </p>

<p>Thời gian tổ chức là vào ngày 7/12. Phía nhà trường cũng đã chọn gói với kinh phí phù hợp nhất.</p>

<p>\"Nhà trường không hề ép, hay bắt buộc các học sinh phải tham gia hoạt động trải nghiệm mới được đánh giá là hoàn thành môn”, ông Mạnh cho biết.</p>

<p>Hiệu trưởng Trường THPT B Bình Lục cho biết thêm, theo kế hoạch, sau buổi trải nghiệm sẽ yêu cầu học sinh làm bài thu hoạch. Nhưng hiện tại, xuất hiện thông tin này nên nhà trường không yêu cầu học sinh làm thu hoạch nữa để tránh hiểu lầm là bắt buộc đi trải nghiệm mới đánh giá hoàn thành môn học.</p>

<p>Về vấn đề phụ huynh cho rằng 2 lần phải ký vào giấy đồng ý với khoản thu xã hội hóa của nhà trường với hình thức ủng hộ theo một ngày công quy ra tiền mặt, lãnh đạo Trường THPT B Bình Lục khẳng định không có chuyện ép phụ huynh ủng hộ theo một ngày công.</p>

<p>Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT B Bình Lục, nhà trường cũng có thư ngỏ kêu gọi ủng hộ vật chất, tinh thần chứ không ép buộc các phụ huynh. Theo ông Mạnh, cả 2 lần trên có phụ huynh ủng hộ và có phụ huynh không, mức ủng hộ từ 20 nghìn đến vài trăm nghìn đồng/người.</p>

