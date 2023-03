Xuân An Nhà báo

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, lấy lời khai đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng cố thủ trên tầng 5 quán karaoke. Ảnh: T.H

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 18/3, nhiều người dân ở khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP Thuận An) thấy một thanh niên leo lên tầng 5 của quán karaoke rồi ngồi cố thủ, phía dưới lực lượng công an bố trí xe cứu thương và thuyết phục người này đi xuống.

Sau hơn 1 giờ thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng phải tiếp cận, khống chế đưa người này xuống đất.

Theo cơ quan công an, thanh niên này là đối tượng trộm cắp tài sản đang bị truy bắt. Khi thấy lực lượng công an, đối tượng bỏ chạy rồi leo lên tầng cao để trốn.