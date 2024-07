Ngày 04/07/2024, Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) đã vinh danh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” (SME Bank of the Year - Vietnam). Hội đồng tư vấn cao cấp trao giải cho BIDV dựa trên kết quả phân tích, đánh giá các chỉ số kinh doanh, những cam kết với phân khúc khách hàng SME của BIDV trong tương quan với các ngân hàng khác.

Chia sẻ tại chương trình vinh danh, bà Phạm Thị Vân Khánh - Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV cho biết: “BIDV xác định SME là phân khúc khách hàng quan trọng trong chiến lược kinh doanh của ngân hàng và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng SME phát triển...”.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” lần thứ 7 liên tiếp

Với chính sách phù hợp cho khách hàng SME, thời gian qua BIDV đã đạt được những kết quả nổi bật như: tiếp tục giữ vững vị thế Ngân hàng SME hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu thị trường về nền khách hàng và dư nợ SME... Để có được kết quả đó, BIDV đã có những bước chuyển mình ấn tượng như sau:

Tích cực đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp SME

Từ đầu năm 2024, BIDV đã tích cực triển khai các gói tín dụng có tổng quy mô gần 500.000 tỷ đồng với chính sách lãi suất cạnh tranh (mức giảm lên đến 2%/năm) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên trên thị trường cung cấp giải pháp tài chính toàn diện trong lĩnh vực tài trợ chuỗi cung ứng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực: thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, vật liệu xây dựng, viễn thông, hóa chất, ô tô/điện tử, dược phẩm…

BIDV hiện đang là đối tác chiến lược của Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam… Đồng thời, BIDV tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức quốc tế dành doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ của Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (UN ESCAP), SheMeansBusiness của Facebook, SheTrades của ITC, dự án LinkSME do USAID tài trợ…

Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái ngân hàng số

BIDV không ngừng nỗ lực phát triển hệ thống ngân hàng số, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Trong đó, ngân hàng này đã triển khai Nền tảng số SMEasy (https://smeasy.bidv.com.vn) nhằm hỗ trợ tối đa các giải pháp tài chính và phi tài chính; triển khai hệ thống Open API giúp tích hợp dịch vụ ngân hàng vào các ứng dụng, phần mềm, nền tảng số của khách hàng; phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử BIDV iBank cung cấp hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng trực tuyến đa dạng…

BIDV cũng là đơn vị tiên phong triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho doanh nghiệp SME, đặc biệt là dịch vụ hành chính công. Đến nay, BIDV có quan hệ với hơn 40.000 khách hàng hành chính sự nghiệp; trong đó hợp tác với hơn 1.000 đơn vị y tế công lập, 11.570 trường học và nhà cung cấp các dịch vụ điện nước, hơn 8.600 công đoàn các cấp…

Thúc đẩy phát triển bền vững

Từ lâu, BIDV đã xác lập mục tiêu “hướng tới sự phát triển bền vững” xuyên suốt trong hoạt động ngân hàng, đưa tín dụng xanh, tài trợ xanh trở thành ưu tiên trong chiến lược phát triển.

Hiện tại, BIDV đã ban hành 3 khung tài chính xanh bao gồm: Khung quản lý rủi ro môi trường - xã hội áp dụng cho các khoản vay từ nguồn vốn quốc tế; Khung khoản vay bền vững; Khung trái phiếu xanh. Qua đó, BIDV thiết lập các nền tảng cơ sở cho hoạt động cấp tín dụng, huy động vốn và quản lý rủi ro trong hoạt động tài chính bền vững tại Ngân hàng. Tính đến ngày 31/03/2024, BIDV đã tài trợ cho gần 1.700 khách hàng doanh nghiệp với khoảng 2.100 dự án/phương án thuộc lĩnh vực xanh; dư nợ tín dụng xanh đạt 73.400 tỷ đồng…

Những thành tích xuất sắc trong hoạt động ngân hàng SME của BIDV đã được các tổ chức trong nước, quốc tế ghi nhận và vinh danh. Ngoài giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” lần thứ 7 liên tiếp của ABF, BIDV còn được trao các giải thưởng lớn như: “Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á” và “Ngân hàng Doanh nghiệp tốt nhất Đông Nam Á” (Global Banking & Finance Review); “Ngân hàng phục vụ khách hàng FDI tốt nhất Việt Nam” (ABF); “Ngân hàng cung cấp giải pháp số hàng đầu Việt Nam” (Asiamoney); “Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” (VCCI)...

Asian Banking and Finance (ABF) là tạp chí tài chính có trụ sở tại Singapore. Hằng năm, ABF tổ chức các chuỗi giải thưởng nhằm vinh danh các tổ chức tín dụng có giải pháp, sản phẩm dịch vụ bán lẻ, bán buôn đột phá hoặc chuyên biệt cho khách hàng lớn/đặc thù. Giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” được trao cho BIDV thuộc chuỗi giải thưởng ABF Wholesale Banking Awards 2024 (dành riêng cho khối ngân hàng bán buôn), được đánh giá bởi các chuyên gia đến từ các công ty kiểm toán/tư vấn hàng đầu thế giới như: PwC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Ban Khách hàng doanh nghiệp Tel: (+84)24.22205544, ext: 6134. Hotline hỗ trợ doanh nghiệp: 1900.9248. Website: www.bidv.com.vn

Đậu Linh