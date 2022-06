Biệt thự song lập đẹp khó cưỡng, tiết kiệm điện năng nhờ 3 mặt thoáng hút ánh sáng

Biệt thự song lập là gì?

Biệt thự song lập là 2 căn biệt thự được thiết kế giống nhau trên cùng 1 khu đất và chung nhau 1 bức tường. Thiết kế chung 1 khu đất nhưng tách biệt về không gian sống và có lối đi riêng. Mỗi căn sẽ có 3 mặt sân vườn và 1 mặt tường chung.

Nếu nhìn từ ngoài vào, bạn sẽ khó phân biệt đó là hai căn nhà vì thiết kế giống như một thể thống nhất. Biệt thự song lập tiếng Anh là Duplex Villa.

Biệt thự song lập thực chất là 2 căn có thiết kế giống nhau trên cùng mảnh đất nhưng nhìn tổng thể như 1 căn.

Biệt thự song lập có diện tích xây dựng nhỏ hơn khá nhiều so với biệt thự đơn lập. 3 mặt biệt thự vừa đủ để có một khuôn viên sân vườn nhỏ. Thiết kế giống nhau cả về kiến trúc, hình khối cho đến họa tiết và màu sắc tạo nên một công trình đồ sộ và đẳng cấp.

Ưu điểm của biệt thự song lập

Tối ưu diện tích: Biệt thự song lập được xây dựng với tiêu chí tận dụng tối đa phần đất có sẵn. Thay vì để khoảng trống giữa hai bức tường, việc ốp cạnh nhau giúp tối ưu diện tích hiệu quả, tăng thêm không gian nhà đẹp ở bên trong.

Biệt thự song lập tối ưu không gian sử dụng bên trong.

Thiết kế ấn tượng

Biệt thự song lập thường được thiết kế tỉ mỉ, ưu tiên thể hiện vẻ đẹp sáng tạo và sự hoành tráng của ngoại thất. Thiết kế đối xứng mang lại vẻ đẹp cân đối, hút mắt cho người nhìn. Đây cũng là một cách tạo cân bằng cho cấu trúc nhà ở.

Ba mặt thông thoáng được kiến thiết có không gian xung quanh vừa đủ. Cách này nhằm tránh cảm giác bí bách, choáng ngợp khi các căn nhà nằm cạnh nhau. Bạn có thể trồng cho mình một khu vườn nhỏ với các loại cây hoa, dây leo,… nhiều màu sắc để tăng tính tươi mát và gần gũi cho không gian xung quanh.

Tiết kiệm chi phí

Đây là ưu điểm mà nhiều người dựa vào để lựa chọn biệt thự song lập. Mặc dù có thiết kế sang trọng, hiện đại nhưng diện tích của khối kiến trúc này không lớn, hai căn nhà được ốp vào nhau nên gia chủ không cần đầu tư nhiều. Với việc chọn tự xây dựng hay mua thì nếu đặt lên bàn cân, giá cả cho loại biệt thự này thấp hơn biệt thự đơn lập khá nhiều.

Bên cạnh các ưu điểm trên, biệt thự song lập tạo hiệu ứng thẩm mỹ cao cho kiến trúc, so với 1 căn đứng riêng lẻ thì sự kết hợp cân đối của 2 căn sẽ tạo cảm giác đồ sộ và lộng lẫy hơn rất nhiều. Biệt thự có 3 mặt thông thoáng, đây là ưu điểm so với những căn biệt thự liền kề nhưng đồng thời cũng là nhược điểm so với biệt thự đơn lập khi căn nhà có tới 4 mặt thoáng.

Khi thiết kế biệt thự song lập, diện tích căn nhà và cảnh quan sân vườn đều không rộng rãi như biệt thự đơn lập, do đó tiết kiệm được khá nhiều chi phí cho gia đình.

Một đặc điểm rất được yêu thích ở loại hình biệt thự này đó là phù hợp với đại gia đình lớn hay anh em, bạn bè có nhu cầu sống gần nhau. Tình cảm sẽ gắn kết song vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Biệt thự song lập 3 tầng đẹp và ấn tượng.

Nhược điểm của biệt thự song lập

Kiểu kiến trúc này không thể thay đổi thiết kế, do đó sẽ thiếu đi tính cá thể mà nhiều người mong muốn. Tổng thể biệt thự sẽ không thể hiện được phong cách riêng của gia chủ, điều đó chỉ được thực hiện với không gian sinh hoạt riêng.

Biệt thự song lập không thay đổi được thiết kế ngoại cảnh, kiến trúc bên ngoài.

Khoảng cách từ biệt thự đến tường rào thường không đủ rộng để trồng nhiều cây, tiểu cảnh, hay xây dựng một sân vườn lớn. Sở thích của gia chủ bị giới hạn trong một phần đất nhỏ hẹp.

Với những gia đình muốn có chỗ ở rộng rãi, biệt thự song lập không phải là lựa chọn phù hợp.

Mặc dù đã được tối ưu nhưng căn nhà chỉ có diện tích vừa phải, không quá lớn, cửa sổ cũng sẽ bị hạn chế ở một mặt. Cấu trúc bên trong nhà thường là các phòng nhỏ, do đó cũng cần lựa chọn kĩ trong khâu tìm mua và bài trí nội thất.

Các mẫu biệt thự song lập đẹp

Biệt thự song lập hình khối hiện đại với gam màu trắng và đen đối lập, tạo thành diện mạo độc đáo, khỏe khoắn. Kiến trúc mái bằng cùng hình khối mạnh mẽ, dứt khoát mang lại sự khỏe khoắn, trẻ trung cho không gian. Sự kết hợp giữa kính và lam gỗ mộc mạc không chỉ tăng thêm sự trẻ trung, thông thoáng cho ngôi nhà mà nó còn là giải pháp tiết kiệm được năng lượng vào ban ngày và tạo sự lung linh cho không gian vào ban đêm.

Biệt thự song lập tân cổ điển nhẹ nhàng, thanh lịch. Việc kế thừa tinh túy của kiến trúc cổ điển và sự năng động, tiện nghi của kiến trúc hiện đại, những mẫu biệt thự song lập mang phong cách tân cổ điển sẽ đem lại cho gia chủ nhiều trải nghiệm thú vị.

Biệt thự liền kề song lập mái Thái rất phổ biến hiện nay. Không chỉ mang vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã mà còn có tác dụng điều hòa không khí, phù hợp với điều kiện khí hậu của nước ta.

Quỳnh Nga