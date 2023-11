Vấn đề bảo đảm an toàn cho trẻ em trên không gian mạng ngày càng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Liên minh Công nghệ (Tech Coalition) vừa công bố khởi động chương trình Lantern, nhằm tăng cường cuộc chiến chống bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến - Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA).

Lantern là chương trình hợp tác, trong đó các BigTech hàng đầu, sở hữu các ứng dụng phổ biến như Discord, Google, Mega, Meta, Quora, Roblox, Snap và Twitch sẽ chia sẻ dữ liệu về hoạt động có dấu hiệu bất hợp pháp và các tài khoản bị nghi ngờ vi phạm chính sách an toàn trẻ em.

Hệ thống sẽ cho phép các đối tác chia sẻ các “chỉ dấu”, có thể bao gồm địa chỉ email, tên người dùng và từ khóa có liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em - Child Sexual Abuse Material (CSAM), cũng như quy trình mua bán những tài liệu đó.

Các thông tin do Lantern thu thập sẽ được cung cấp làm cơ sở cho các cuộc điều tra sâu hơn và sẽ dùng làm bằng chứng cho cơ quan thực thi pháp luật, kể cả trong trường hợp chúng không cấu thành bằng chứng thuyết phục về tội phạm.

Trong giai đoạn thử nghiệm của dự án, dịch vụ lưu trữ đám mây Mega đã cung cấp các địa chỉ web để công ty Meta tiến hành xóa hơn 10.000 hồ sơ, trang Facebook và tài khoản Instagram vi phạm tiêu chuẩn, cho thấy hiệu quả của dự án hợp tác.

Sau giai đoạn đầu tiên, Liên minh Công nghệ có kế hoạch mở rộng phạm vi tiếp cận bằng cách mời các đối tác mới tham gia. Với sự bùng nổ của công nghệ, vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em đã không có biên giới và không một công ty nào có thể đánh giá đầy đủ những tổn hại gây ra cho nạn nhân.

Vì vậy, sự hợp tác và chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng công nghệ khác nhau là chìa khóa cho phản ứng và hành động toàn diện.

Vấn đề chống lại CSEA đang trở nên ngày càng phức tạp do nhu cầu cân bằng giữa sự an toàn của trẻ em với quyền riêng tư trực tuyến. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn do sự phổ biến của các tài liệu liên quan đến trẻ em, bao gồm cả nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Năm 2022, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra các quy định mới để chống lạm dụng tình dục trẻ em trên không gian mạng. Ủy ban châu Âu yêu cầu các công ty công nghệ quét tài liệu CSAM và đưa ra khuyến nghị về cách bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung độc hại.

(theo Securitylab)