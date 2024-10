Tỉnh Bình Định vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2024 duy trì được sự ổn định và phục hồi, phát triển. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,53% so với cùng kỳ, xếp vị trí thứ 25/63 tỉnh, thành phố trên cả nước; thứ 5/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 1/5 tỉnh, thành phố thuộc tiểu vùng Trung Trung bộ.

Trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,97%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,94% (riêng công nghiệp tăng 12,32%; xây dựng tăng 8,11%); dịch vụ tăng 8,11%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,15%.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu của Bình Định đạt con số ấn tượng trong 9 tháng. Ảnh: Hạ Vĩ

Trong 9 tháng năm 2024, các các cụm công nghiệp (CCN) đã thu hút 16 dự án với tổng vốn đầu tư 1.889,2 tỷ đồng (bình quân 118 tỷ đồng/dự án), tổng diện tích 53,1ha. Đồng thời, có 10 dự án đang triển khai thủ tục với tổng vốn đầu tư 226,6 tỷ đồng, tổng diện tích 17,9ha. Tính đến nay, tỉnh đã thu hút 380 dự án đầu tư với diện tích đất thuê và có chủ trương đầu 738,2 ha.

Toàn tỉnh thu hút được 41 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 7.078,8 tỷ đồng. Trong đó có 14 dự án trong Khu Kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.032,3 tỷ đồng; 27 dự án nằm ngoài Khu Kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.046,5 tỷ đồng.

Du lịch của tỉnh Bình Định tăng trưởng cao. Ảnh: D.Phúc

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 1.644 triệu USD, tăng 13,3% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 1.315 triệu USD, đạt 79,7% kế hoạch năm và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Cụ thể, mặt hàng thủy sản đạt 95,5 triệu USD; gỗ đạt 329,6 triệu USD; dệt, may đạt 280,8 triệu USD...

Doanh thu du lịch Bình Định cũng đạt con số ấn tượng, trong 9 tháng có hơn 8 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh, đạt doanh thu gần 23.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2024 đạt 10.354,4 tỷ đồng, đạt 69% dự toán năm và tăng 25,4% so với cùng kỳ. Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 878 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 7.713 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tăng 2,7% về số doanh nghiệp đăng ký (cùng kỳ có 855 doanh nghiệp thành lập mới) và tăng 2,3% về vốn đăng ký.

“Bên cạnh việc tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức gặp gỡ làm việc, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, tạo việc làm cho lao động địa phương”, UBND tỉnh Bình Định cho hay.

Tỉnh Bình Định cho biết, trong quý IV năm 2024, tỉnh tiếp tục mời gọi đầu tư, xây dựng các nhà máy chế biến nông, lâm, ngư nghiệp để góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành.

Đồng thời, tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án lớn sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo ra giá trị mới về sản xuất công nghiệp năm 2024.

Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động các CCN, tạo điều kiện mặt bằng thuận lợi trong thu hút đầu tư, nhất là các CCN đang đầu tư xây dựng dở dang.

Đăng ký thực hiện các dự án đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh như: CCN Tường Sơn; CCN Bùi Thị Xuân (phần mở rộng); CCN thị trấn Vân Canh; CCN Tà Súc (giai đoạn 3).

Cùng với đó, tỉnh tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận các gói chính sách hỗ trợ của Nhà nước về miễn, giảm, giãn thuế, phí, tiền thuê đất, tiếp cận nguồn vốn vay, giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ…

Hồ Giáp