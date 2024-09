Tỷ lệ hồ sơ TTHC đúng hẹn đạt 99,9%

Tại phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 9 tháng đầu năm, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành 17/30 nhiệm vụ CCHC; hoàn thành 24/59 nhiệm vụ trong các kế hoạch chuyển đổi số và hoàn thành 28/40 nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Đề án 06…

Toàn tỉnh đã giảm 8 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2023, nâng tổng số giảm lên 160 đơn vị (tương ứng tỷ lệ giảm 18,33% số đơn vị so với năm 2015, tỷ lệ giảm 7,53% số đơn vị so với năm 2021). Hoàn thành việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của 22/22 sở, ban, 11/11 UBND cấp huyện và 720/720 đơn vị sự nghiệp công lập; đã phê duyệt 2.611 vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và 7.441 vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đã thực hiện kiểm tra công vụ tại 49 địa phương cấp xã. Thanh tra tỉnh đã thanh tra công vụ về công tác giải quyết hồ sơ TTHC tại 8 sở, ngành, địa phương cấp huyện. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện nền nếp việc công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn định kỳ hàng tháng. Nhờ đó, đã góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn, tỷ lệ hồ sơ TTHC đúng hẹn của tỉnh đến tháng 9/2024 đạt 99,9%.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã triển khai hiệu quả “Quy chế phối hợp giải quyết các TTHC về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và PCCC trên địa bàn tỉnh” góp phần tạo thuận lợi cho DN trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Bình Định.

Các địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai mô hình “Hành chính phục vụ người dân” trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt.

Bình Định đã tổng rà soát về yêu cầu, điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với từng TTHC theo quy định: Hiện đang cung cấp 1089 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (đạt tỷ lệ 58,3%), cung cấp 655 dịch vụ công trực tuyến một phần (đạt tỷ lệ 35,06%), còn lại 124 TTHC (chiếm tỷ lệ 6,64%) chưa thể triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến do vướng quy định…

Về kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, DN trong công tác giải quyết TTHC” trong năm 2024, đến thời điểm này, Bình Định đang xếp vị trí thứ 2/63 (sau tỉnh Cà Mau) với kết quả được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cụ thể: Hồ sơ nộp trực tuyến đạt 85,5% (bình quân cả nước đạt 54,2%), Thanh toán trực tuyến đạt 79,72% (bình quân cả nước đạt 42,91%), Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 88,93% (bình quân cả nước đạt 65,07%), Khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 36,6% (bình quân cả nước đạt 12,91%) và Tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 83,92 (bình quân cả nước đạt 66,93%).

Tỉnh bắt đầu triển khai ứng dụng AI trong công tác hỗ trợ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nâng cao năng lực hoạt động, năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, Sở TT&TT tỉnh Bình Định đã hoàn thành xong việc xây dựng, đưa vào vận hành một số nền tảng như: Hệ thống quản lý thông tin trên internet và mạng xã hội, Kho dữ liệu số cấp tỉnh, Hệ thống thông tin nguồn (quản lý Đài truyền thanh cơ sở), …

Người đứng đầu phải quyết liệt, có nhiều đổi mới

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương bám sát triển khai thực hiện các Kế hoạch về CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 của tỉnh.

Cùng với đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự quan tâm, quyết liệt, kiên trì thực hiện CCHC gắn với chuyển đổi số, Đề án 06; có nhiều sự đổi mới tư duy, thay đổi phương pháp làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên họp

“Từng cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao kết quả Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PCI, PII theo các kế hoạch của UBND tỉnh. Xác định việc xây dựng, cập nhật các CSDL chuyên ngành là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để xây dựng Kho dữ liệu số của tỉnh; bố trí nhân sự phối hợp với Sở TT&TT triển khai thực hiện”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu cần phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận giữa chính quyền với người dân và DN để công tác CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước có sự chuyển biến theo hướng thực chất, bền vững, tránh tình trạng đối phó, thành tích.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý một số ngành cần có kế hoạch, giải pháp mang tính riêng có, đột phá về triển khai thực hiện Đề án 06, nhất là công tác khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho công tác quản lý xã hội, phục vụ người dân, DN.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT&TT khẩn trương đưa các hệ thống thông tin vào hoạt động gồm: Trợ lý ảo, Hệ thống thông tin nguồn, Hệ thống quản lý thông tin trên internet và mạng xã hội, Hệ thống quản lý thông tin báo chí và Kho dữ liệu số. Tập trung triển khai sớm việc xây dựng kho dữ liệu số kết hợp với trợ lý ảo (AI). Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan để vận hành các nền tảng, hệ thống thông tin theo quy định…

An Nhiên - H.N