Công tác chuẩn bị cẩn trọng, nhanh chóng

Chiều 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã đi khảo sát, kiểm tra địa điểm tổ chức Giải Teqball thế giới 2024 tại bãi biển khu vực Quảng trường Chiến Thắng, TP. Quy Nhơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, đại diện các sở, ban, ngành và Liên đoàn Teqball quốc tế (FITEQ).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, mặt bằng, cơ sở vật chất phục vụ giải đấu như: Khu vực thi đấu, khu khán đài, khu vực báo chí, khu vực diễn ra hoạt động văn hóa ẩm thực…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và Công ty TNHH Đầu tư Thể thao Sài Gòn hoàn thành công tác chuẩn bị một cách cẩn trọng, nhanh chóng để Giải Teqball hế giới 2024 diễn ra hiệu quả và an toàn.

Teqball là môn thể thao kết hợp với các yếu tố của bóng đá và bóng bàn; Teqball đang ngày càng thu hút sự quan tâm của người chơi. Ảnh: FITEQ

Trong đó, chú trọng đến khu vực thi đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho VĐV tham gia; phân luồng điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe cục bộ ảnh hưởng đến việc tổ chức giải; phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng thêm gian hàng khu ẩm thực... Ngoài ra, đơn vị thi công chú ý hạ tầng khu vực khán đài để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến xem giải đấu.

Trước đó, tại buổi họp về kế hoạch tổ chức Giải thi đấu quốc tế Teqball 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức, tập trung tối đa nguồn lực để tổ chức giải.

Giải Teqball thế giới năm 2024 do UBND tỉnh đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 6 - 9/6 tại khu vực bãi biển Quy Nhơn với sự góp mặt của 131 đội đến từ 53 quốc gia trên thế giới. Theo lịch thi đấu của giải do Ban tổ chức vừa công bố, từ ngày 6 - 8/6 sẽ diễn ra vòng loại, vòng 16 và tứ kết các nội dung đôi nam nữ, đơn nam, đôi nam. Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 9/6.

Hào hứng với teqball

Người dân Bình Định đang rất háo hức chờ đợi màn so tài của các vận động viên quốc tế.

Để người dân hiểu thêm về cách thức thi đấu của teqball, từ ngày 22/5, Sở VH&TT Bình Định đã bố trí các bàn teqball tại khu vực tượng đài Chiến thắng, TP. Quy Nhơn để giới thiệu, quảng bá rộng rãi bộ môn thể thao teqball; tổ chức thi đấu trình diễn tại các điểm công cộng.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở VH&TT cho rằng: “Theo quan sát, teqball là môn thể thao khá dễ chơi, nhất là với những người từng tiếp xúc với bóng đá hoặc cầu mây. Với việc đăng cai tổ chức Giải Teqball thế giới năm 2024, tôi cho rằng nhiều người Bình Định sẽ yêu thích môn thể thao này và phong trào teqball sẽ có sự phát triển, lan tỏa ở nhiều địa phương. Nếu teqball cũng được mở rộng ở phạm vi cả nước và có các giải quốc gia hằng năm, chúng tôi sẽ tính toán đến việc thành lập đội tuyển tỉnh để tham gia”.

Sân bóng đá Sola (phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) được Sở VH&TT Bình Định hỗ trợ 2 bàn teqball để tập luyện, những ngày qua thu hút nhiều cầu thủ phong trào đến chơi thử. Anh Lê Thanh Phương, chủ sân cho biết, chỉ sau vài ngày tiếp cận, một số cầu thủ phong trào đã quen với cách thức thi đấu và có thể chơi đơn hoặc đôi khá nhuần nhuyễn. Hiện đang có khoảng chục cầu thủ phong trào thường xuyên chơi teqball vào các buổi chiều.

Việc Bình Định đăng cai tổ chức Giải thi đấu Quốc tế Teqball 2024 lần này nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, Giải thi đấu Teqball thế giới 2024 còn là điểm nhấn quan trọng, có sức hấp dẫn, lan tỏa, tạo được ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân và du khách, đưa hình ảnh tỉnh Bình Định ra thế giới. Qua đó, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh hiệu quả, nhất là kinh tế du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng tầm vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Trong thời gian diễn ra Giải Teqball thế giới 2024, tại TP. Quy Nhơn còn có một số hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: Lễ hội ẩm thực, Liên hoan Diều Quy Nhơn - Bình Định (từ ngày 7 - 8/6), Khai mạc Lễ hội du lịch hè năm 2024 (ngày 8/6)…

Teqball là môn thể thao kết hợp với các yếu tố của bóng đá và bóng bàn, đáng chú ý là bóng được chơi trên bàn cong. Teqball không có va chạm vật lý giữa các cầu thủ do đó ít gặp phải chấn thương trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu. Môn thể thao này ra đời tại Hungary vào năm 2014, đang ngày càng thu hút sự quan tâm của người chơi. Liên đoàn Teqball quốc tế (FITEQ) hiện có hơn 150 Liên đoàn quốc gia, hơn 4.000 CLB trên khắp thế giới và hơn 800 trọng tài được đào tạo. FITEQ đã tổ chức được 5 kỳ World Cup (2017, 2018, 2019, 2022, 2023).

Diệu Thuỳ