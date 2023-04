Thái An Nhà báo

Tham dự buổi tập huấn hôm nay (20/4) có ông Nguyễn Văn Kỷ - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ; bà Trần Chi Mai – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Uỷ ban Dân tộc; ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh và Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Hải Giang Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Định cho biết, thời gian qua, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm hơn. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tự do tôn giáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân...

Công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá được đẩy mạnh và đạt hiệu quả tích cực. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Định, hội nghị lần này có vai trò rất quan trọng để bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tham mưu, thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá; qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong tình hình mới, nhất là Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Quyền của người dân tộc thiểu số và chống phá Việt Nam; Công tác nhân quyền trong tình hình mới. Qua đó, các báo cáo viên đã cung cấp thông tin toàn diện, cập nhật tình hình thực tiễn về công tác bảo đảm và đấu tranh nhân quyền trong tình hình hiện nay; tiếp thu được kiến thức về công tác bảo đảm quyền tự do tôn giáo, dân tộc và những kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh bảo vệ quyền con người.

Ông Nguyễn Văn Kỷ - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền nhấn mạnh, công tác nhân quyền là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị; dân chủ, nhân quyền vẫn là hướng chủ đạo mà các nước phương Tây, các thế lực phản động thù địch khai thác để gây sức ép, thúc đẩy các yếu tố “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kích động số đối tượng chống đối trong bối cảnh năm 2023 là năm bản lề Việt Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025, tham gia tiến trình bảo vệ các Công ước CERD, ICCPR và Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ IV.

Vì vậy, cần tập trung triển khai cả hai mặt công tác bảo vệ và đấu tranh vì quyền con người trên các lĩnh vực: nâng cao nhận thức, bảo đảm thúc đẩy quyền con người, thông tin - tuyên truyền về quyền con người và đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam.

Đây là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Việc tập huấn nhân quyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở cần được thực hiện thường xuyên để nâng cao và thống nhất nhận thức về vấn đề quyền con người. Công tác nhân quyền phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữ vững ổn định bên trong, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa để tạo cơ sở vững chắc cho công tác đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch.