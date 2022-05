Bình Dương chuyển vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

Liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bà Nguyễn Phương Hằng, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ chuyển vụ án này đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan CSĐT khởi tố - Ảnh chụp màn hình

Theo Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, ngày 6/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” từ đơn tố cáo của 7 cá nhân.

Tuy nhiên, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về cùng hành vi trên.

Đại tá Chính cho biết, do hai vụ án khởi tố trùng nhau và do cơ quan điều tra của hai tỉnh, thành cùng khởi tố nên Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi Công an TP.HCM, đồng thời gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc thống nhất nhập hai vụ án làm một, chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo quy định.

Hiện nay, phía Công an tỉnh Bình Dương đang tập hợp hồ sơ để chuyển đến Công an TP.HCM điều tra về vụ án này.

Xuân An