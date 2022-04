Mời nhà báo Hàn Ni làm việc vì bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ‘phá’ quỹ Hằng Hữu

Ngày 20/4 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni (là nhà báo) lên làm việc để phục vụ công tác xác minh, làm rõ đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) đối với bà này.

Bà Hàn Ni xác nhận, bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn tố cáo bà đã có hành vi, vu khống làm nhục và “phá” quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Nhà báo Hàn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo qua lại khá gay gắt và Công an TP.HCM đang thụ lý xác minh, xử lý theo quy định. Ảnh: Mạng xã hội.

Cụ thể, trước thời gian bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo nhiều người xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Riêng bà Hàn Ni thì bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an và một số cơ quan quản lý Nhà nước, sau đó các đơn này được chuyển đến Công an TP.HCM để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Bà Hàn Ni giải thích rõ, "đó thật sự là những clip trên kênh youtube cá nhân mà tôi phân tích về mặt pháp lý những hành vi, phát ngôn của bà Hằng cũng như pháp lý của quỹ từ thiện Hằng Hữu. Việc này tôi có trình bày với cơ quan công an”.

Theo tìm hiểu, quỹ từ thiện Hằng Hữu được vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") thành lập và đặt tên quỹ là tên con trai chung của hai người. Quỹ chính thức hoạt động từ tháng 9/2014 để tài trợ một số bệnh viện thực hiện các ca phẫu thuật cho các trường hợp bệnh nhi bệnh tim, bệnh não úng thuỷ... mà hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Giai đoạn tháng 6/2021, bà Hằng gửi văn bản đến hàng loạt bệnh viện có khoản tài trợ của quỹ Hằng Hữu nhằm thông báo tạm ngưng từ thiện, với lý do đưa ra là do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có hai lần mời làm việc khác đề nghị bà Hàn Ni cung cấp những hồ sơ, chứng cứ liên quan đến đơn tố cáo của bà đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “vu khống”; “làm nhục người khác”; “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân”.

Được biết, từ tháng 10/2021 bà Hàn Ni đã tố cáo bà Hằng đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xuất phát từ các phát ngôn của bà Hằng trên các trang mạng xã hội, trong các buổi livestream. Hiện đơn tố cáo của bà Hàn Ni và 5 cá nhân khác, được Công an tỉnh Bình Dương chuyển giao cho Công an TP.HCM để làm rõ, xử lý.

Riêng ở Công an TP.HCM, bà Hàn Ni còn tố cáo bà Hằng đã có hành vi “đe doạ giết người” khi có những phát ngôn trên mạng xã hội là “truy cùng giết tận”, “gặp đâu đánh đó”…

Theo đó, tranh chấp của nhà báo Hàn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng khá căng thẳng từ mạng xã hội đến đời thực.

Bà Hằng trong các buổi livestream đã dùng những lời lẽ gay gắt nhắm đến nhà báo Hàn Ni và một số người khác. Thậm chí, bà Hằng từng một lần tìm đến trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng, là nơi làm việc và nhà riêng của bà Hàn Ni tại quận 7. Những lần ấy kéo theo đám đông hiếu kỳ, các youtuber gây huyên náo, khiến công an địa phương phải có mặt để vãn hồi trật tự.

Bên cạnh đó những người ủng hộ quan điểm của bà Nguyễn Phương Hằng, tự xưng là “fan chính nghĩa” đã “khủng bố” tinh thần và thậm chí là hành hung bà Hàn Ni.

Vụ việc cụ thể, bà Hàn Ni cùng nhóm bạn đi ăn sáng gần nhà tại quận 7 sáng 23/3 đã bị một nhóm 4 người quay phim xúc phạm rồi lao vào tấn công. Bà Hàn Ni cũng có xác minh về những người này, có đơn tố cáo gửi Công an quận 7.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố hôm 24/3 về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án, làm rõ về hành vi, vai trò của những người giúp sức, đồng phạm với bà Hằng trong các buổi livestream cũng như các youtuber tự xưng “fan chính nghĩa” xúc phạm, vu khống người khác.

Đồng thời, công an cũng làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với các đơn của bà Hằng tố cáo những người khác, được gửi trước khi bà bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trang Nguyên