Tại cuộc làm việc với Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Tuấn Anh, giám đốc Sở TT&TT Bình Dương cho hay, công tác an toàn thông tin triển khai trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua đã được duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố thông minh.

Hầu hết cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đã được trang bị các giải pháp an toàn thông tin như: tường lửa, phần mềm lọc thư rác, phần mềm bảo mật, diệt vi rút, hệ thống cảnh báo truy cập trái phép. Hệ thống mạng cấp xã đã được trang bị thiết bị tường lửa cho 100% UBND các xã, phường, thị trấn.

100% hệ thống mạng UBND cấp xã, phường, thị trấn tại Bình Dương đã được trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Ảnh: binhduong.gov

Trung tâm dữ liệu của tỉnh đã được triển khai các giải pháp an toàn thông tin hiện đại, phục vụ tốt cho quá trình vận hành, khai thác dịch vụ. Trung tâm An ninh mạng (SOC) tỉnh kết nối quốc gia, giám sát 10/23 hệ thống thông tin, các thiết bị giám sát APT cũng triển khai đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và kết nối về hệ thống SOC tỉnh.

Tính đến tháng 10/2023, Đội ứng cứu sự cố về an toàn thông tin Bình Dương đã được kiện toàn, chặn hơn 4.418.716 thư spam, nội dung xấu và virus hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh.

Tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng giữa Bộ Tham mưu Quân khu 7 với các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên địa bàn năm 2022 - 2023 và Diễn tập nâng cao năng lực xử lý sự cố mất an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Dương năm 2023.

Tháng 11/2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó nhấn mạnh chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các thách thức từ không gian mạng trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng…

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; hoàn thiện văn bản về an toàn, an ninh mạng; bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo vệ hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, cơ sở hạ tầng không gian mạng; bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đồng thời tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế; đầu tư nguồn lực và bảo đảm kinh phí thực hiện.