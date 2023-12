Với nhận thức trên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số và diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố hệ thống thông tin năm 2023, với sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung; đại diện Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Võ Minh Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang, UBND tỉnh xác định chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, động lực quan trọng phát triển của toàn tỉnh. Trong đó, an toàn thông tin là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững.

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang trao giải cho các đội đạt thứ hạng cao trong diễn tập ứng phó sự cố hệ thống thông tin. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang

Tính đến tháng 12/2023, 100% ấp/xã tại tỉnh đã phủ sóng mạng thông tin di động, dịch vụ truy cập Internet băng rộng di động. Tổng thuê bao kết nối Internet băng cố định và di động năm 2023, ước đạt trên 1,5 triệu thuê bao.

“Thời gian tới, tỉnh tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng 4G trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh triển khai hạ tầng mạng di động 5G; phấn đấu đến năm 2025 phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh để phục vụ quá trình chuyển đổi số”, ông Trung chia sẻ.

Xác định chuyển đổi số là xu hướng phát triển của thời đại, mở ra nhiều cơ hội để Kiên Giang phát triển, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Qua đó, đã hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

Buổi hội thảo an toàn thông tin và diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố hệ thống thông tin lần này là dịp để lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các sở, ban, ngành, địa phương trao đổi, nắm bắt thông tin, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thông tin khi thực hiện chuyển đổi số. Từ đó, nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng trong triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin tại đơn vị.

Cũng tại sự kiện lần này, các đại biểu đã thảo luận về an toàn thông tin trong CĐS, nhận diện một số hình thức lừa đảo trực tuyến, vấn đề về an ninh mạng, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số..., do đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng cũng như chuyên gia an toàn thông tin tại doanh nghiệp trình bày.

Trong phần diễn tập thực chiến, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Kiên Giang là đội phòng thủ. Đội khai thác tấn công Sở Thông tin và Truyền thông Long An đạt giải Nhất, Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng giải Nhì, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang giải Ba.

Tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu năm 2025, hoàn thiện mô hình chính quyền số, hình thành xã hội số, kinh tế số và đô thị thông minh tại các thành phố Phú Quốc, thành phố Rạch Giá và thành phố Hà Tiên để nhân rộng mô hình đến các huyện còn lại trong tỉnh.