Đạt nhiều kết quả vượt trội

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2022.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian gần đây tiếp tục phát triển ổn định. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký kinh doanh trong nước tăng cao so với cùng kỳ; thu, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2022 ước tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 23.018 tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 48,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng, đạt 177.854 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 24 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,2tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 17 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương tháng 8/2022 tiếp tục phát triển ổn định.

Tính đến ngày 15/8/2022, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công là hơn 3.022 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch năm 2022 do HĐND tỉnh giao và đạt 34,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến ngày 15/8/2022, Bình Dương đã thu hút được 17.310 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, có 496 doanh nghiệp đăng ký mới. Lũy kế 8 tháng đầu năm, đã thu hút được 62.359 tỷ đồng (tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2021). Đầu tư nước ngoài thu hút được 35 triệu USD với 09 dự án. Lũy kế 8 tháng đã thu hút được hơn 2,5 tỷ USD (tăng 72% so với cùng kỳ năm 2021).

8 tháng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 44.700 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 75% dự toán HĐND tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 8/2022 tiếp tục phát triển ổn định. Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng như hiện tại, Bình Dương sẽ nằm trong Top 3 của cả nước phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đảm bảo tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030

Được biết, trong những tháng cuối năm, tỉnh Bình Dương sẽ tập trung theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa, bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chủ động phòng, chống thiên tai, lụt bão. Tổ chức các hoạt động tiếp xúc các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người lao động, nhất là các doanh nghiệp ngành gỗ, dệt may, da giày.

Đặc biệt, tỉnh Bình Dương chú trọng đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, lập quy hoạch riêng để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Điều chỉnh quy hoạch chung cấp huyện, phương án phân bổ đất đai để tạo không gian phát triển mới và quy hoạch quỹ đất phục vụ tái định cư. Đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc giao đất thành lập các khu công nghiệp theo quy định.

Tiếp tục phát huy những cách làm hiệu quả trong việc huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông như: các đoạn còn lại của tuyến đường Vành đai 4, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Kiểm tra tiến độ đầu tư dự án các công trình trọng điểm: Vành đai 3, cảng An Tây, nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Xử lý những tồn đọng tại các khu đô thị, khu dân cư đang gây bức xúc trong nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự đô thị. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2022.

Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khai giảng năm học 2022 - 2023.

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác; tiêm phủ vắc xin phòng Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường đi vào hoạt động và chuẩn bị đầu tư Bệnh viện tuyến cuối tại tỉnh. Triển khai chủ trương thành lập Trung tâm mua sắm thuốc, vật tư y tế tập trung.

Ngoài ra, Bình Dương cũng đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Phấn đấu từ tháng 9/2022 bắt đầu thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản, hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị; thiết kế các tờ khai điện tử (form) thay cho văn bản giấy gắn với thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ cho chuyển đổi số.

Hạ Nhiên