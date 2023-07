Ngày 29/7/2023, Đoàn công tác của Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản 7 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho hay, trong 7 tháng qua, Bình Phước có sự phát triển ổn định trên các chỉ tiêu; sản xuất kinh doanh cũng có sự phục hồi. Cụ thể:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 của Bình Phước tăng 7,27%, đây là mức tăng cao nhất so với vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 so với cả nước.

Đối với hạ tầng cụm công nghiệp, đã thành lập 9 cụm công nghiệp, trong đó 1 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, 6 cụm công nghiệp đang đầu tư xây dựng hạ tầng và 2 cụm công nghiệp đang hoàn tất thủ tục đầu tư. Hiện nay trên địa bàn tỉnh thu hút được 382 dự án, với số vốn đầu tư là 4,081 tỷ USD.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, tổng kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023 là 5.066,774 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 998,121 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 4.068,653 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 26-7-2023 là 1.844,605 tỷ đồng so với đạt 24,8% so với chỉ tiêu Trung ương giao; trong đó vốn ngân sách Trung ương đạt 24,5% và vốn ngân sách địa phương đạt khoảng 41%.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp, hoạt động bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đều tăng; công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), phát triển doanh nghiệp và phát triển hợp tác xã có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của Bình Phước năm 2022 tăng 7 bậc so với năm 2021, đứng thứ 43/63 tỉnh thành.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 2,150 tỷ USD, giảm 1,62% so với cùng kỳ, đạt 51,8% kế hoạch năm. Nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh như: hạt điều, linh kiện điện tử, hàng may mặc… tại các thị trường Nhật Bản, EU, Mỹ… giảm sút. Kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt 1,402 tỷ USD, tăng 3,14% so với cùng kỳ, đạt 62,86% kế hoạch năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, với nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội, Bình Phước có đầy đủ yếu tố đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đặc biệt về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và thương mại, dịch vụ, du lịch.

Với ý chí vươn lên mạnh mẽ, sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, chính quyền, người dân, doanh nghiệp, tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào kết quả chung của cả nước với những điểm sáng đáng ghi nhận.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao khả năng dự báo những tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương; phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, chủ động thích ứng; đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên.

Phát triển thị trường trong nước để trở thành động lực quan trọng, bền vững cho phát triển kinh tế; tập trung nguồn lực đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược, quan trọng để phát triển không gian và động lực tăng trưởng mới cho tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu.

Bình Phước cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thủ tục đầu tư đối với các công trình trọng điểm của tỉnh; phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ rà soát đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đối với 2 tuyến đường cao tốc kết nối vùng Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên, Phó Thủ tướng cho rằng đây là tuyến giao thông quan trọng, do đó các đơn vị, địa phương cần có kế hoạch triển khai một cách tổng thể, bền vững, khả thi.

Phước Long