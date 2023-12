Theo ông Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở TT&TT Bình Thuận, mục đích của chương trình diễn tập thực chiến có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá thực tế khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu, các lỗ hổng về quy trình, công nghệ, con người... trong đảm bảo duy trì hệ thống thông tin hoạt động xuyên suốt.

Đây cũng là dịp để nâng cao kiến thức và kỹ năng trong sự phối hợp, phân tích xử lý sự cố kỹ thuật khi xảy ra tấn công mạng; cải thiện khả năng tham mưu, có kế hoạch sẵn sàng cho các tình huống bị tấn công, phương án ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin … cho đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chương trình diễn tập thực chiến là hoạt động nhằm tái đánh giá hệ thống trước các mối đe doạ an toàn thông tin trên không gian mạng, từ đó có các biện pháp khắc phục tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin của tỉnh.

Các đại biểu tham gia cuộc diễn tập đã được khái quát về tình hình an ninh mạng và thông tin một số kiểu tấn công mạng phổ biến kèm theo phương pháp tấn công, giám sát, phân tích và xác định nguyên nhân sự cố mạng.

Tiếp đến, các đội tham gia diễn tập thực chiến trực tiếp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Thuận, đang được hosting tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Các đội tham gia gồm: Đội tấn công do Công ty Cổ phần công nghệ ITEKO đảm nhiệm; Đội phòng thủ, ứng cứu sự cố tấn công mạng do các thành viên của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh và Công ty An ninh mạng Viettel đảm nhiệm.

Quá trình tấn công và phòng thủ, phân tích và ứng phó sự cố được thực hiện trực tiếp, trực quan tại buổi diễn tập. Theo đó, đội tấn công thực hiện các kỹ thuật rà quét nhằm xác định điểm yếu hệ thống và thực hiện các hành vi tấn công; đội phòng thủ có sự phối hợp giữa Đội ứng cứu sự cố mạng tỉnh và Công ty An ninh mạng Viettel nhằm phát hiện, xác minh hành vi, xác định nguồn tấn công theo quy trình SOC - 3 Tiers, áp dụng các phương pháp phòng thủ và loại bỏ dữ liệu độc hại trên hệ thống.

Trước đó, trong tháng 10, tại chương trình diễn tập quốc tế ACID năm 2023 với chủ đề “Ứng phó với tấn công đa hướng gia tăng từ tin tặc”, Sở TT&TT Bình Thuận đã đạt 708/708 điểm, xếp hạng thứ 2/76 đơn vị tham gia đợt diễn tập.

