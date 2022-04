Bộ Chính trị chỉ định 2 Thứ trưởng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư

Chiều 12/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Việc công bố nêu trên thực hiện theo Quyết định số 471 ngày 8/4/2022 của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, Bộ Chính trị chỉ định hai Thứ trưởng Bộ Công an gồm Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tướngTô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các nhân sự được Bộ Chính trị chỉ định. Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh cơ động tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Bộ Công an, việc chỉ định trên nhằm kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo mọi mặt công tác công an.

“Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, Bộ Công an thông tin.

Đoàn Bổng