Đoàn công tác Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Lai Châu

Sáng 2/8, Đoàn kiểm tra 547 của Bộ Chính trị do ông Cao Huy, Phó trưởng đoàn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra 547 của Bộ Chính trị sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu đến hết ngày 5/8 trước khi có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu vào ngày 29/8.

Sau một năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mặc dù bị tác động của đại dịch Covid-19 nhưng trên tinh thần quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển và đạt được một số kết quả nổi bật.

Đảng bộ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã luôn chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung cao vào khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường, tự vươn lên thay đổi cuộc sống, xóa đói giảm nghèo của đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Để hiện thực hóa các khát vọng đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rất sát sao; từ đó Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ toàn diện và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Trong đó đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành các nghị quyết, đề án, chính sách, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chất lượng công tác xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch được nâng lên, sát với tình hình thực tiễn.

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 3,41%, riêng 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9,15%. GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 44,4 triệu đồng. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp năm 2021 đạt 4,23%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 225.000 tấn. Toàn tỉnh hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung với diện tích 4.787ha sử dụng các giống lúa chất lượng cao và đặc sản; thực hiện khoán bảo vệ rừng gần 445.000ha.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, đến nay, toàn tỉnh có 39/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 10 tiêu chí, bình quân đạt 15,9 tiêu chí/xã. Công tác giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm thực hiện.

Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tỷ lệ hộ nghèo giảm năm 2021 là 3%.

Thu ngân sách vượt kế hoạch giao, năm 2021 đạt 2.057 tỷ đồng, vượt 39,93% dự toán Trung ương giao, vượt 7,4% dự toán HĐND tỉnh giao; 6 tháng đầu năm 2022 đạt 915,45 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tăng.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo theo đúng định hướng. Các chỉ tiêu về trồng rừng, chè, mắc ca và cây ăn quả đảm bảo tiến độ kế hoạch. Chỉ tiêu sản xuất công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Chủ động, quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức tiêm phòng vắc xin đảm bảo an toàn.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo theo kế hoạch đề ra. Công tác đối ngoại được duy trì, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng cho biết, địa phương tập trung vào những phân khúc khác biệt, những tiềm năng, thế mạnh để phát triển.

Lai Châu đã và đang khai thác tiềm năng, thế mạnh về bản sắc văn hóa độc đáo của 20 dân tộc và lợi thế 6 đỉnh núi cao nhất Việt Nam để phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa. Đặc biệt, tỉnh cũng quan tâm phát triển cây trồng thế mạnh như mắc ca, sâm Lai Châu

Tỉnh cũng đề xuất một số kiến nghị liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật; đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư xây dựng sân bay ở Lai Châu; khai thác khoáng sản…

Quỳnh Nga