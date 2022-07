Giám đốc BV Mắt TP.HCM và 7 đồng phạm bị đề nghị truy tố

Thông tin từ Bộ Công an chiều 2/7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, kết luận bị can Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện và các đồng phạm gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh 14,2 tỷ đồng.

Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh: Công an nhân dân

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra ngày 30/6, bị can Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện, đại diện Chủ đầu tư chủ mưu và các đồng phạm gồm: Võ Thị Chinh Nga, Phó Giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia; Phí Duy Tiến, Phó Giám đốc, Tổ trưởng Tổ thẩm định; Nguyễn Quốc Toản, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Chủ tịch Hội đồng đánh giá hàng mẫu;

Phan Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, thành viên Bên mời thầu; Nguyễn Đỗ Nguyên, Trưởng khoa Tổng hợp, Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách chấm kỹ thuật, đồng thời là thành viên Hội đồng đánh giá hàng mẫu; Lương Ngọc Tuấn, nguyên Phó Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, thành viên Hội đồng đánh giá hàng mẫu; Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc, nguyên Trưởng Khoa Glaucoma phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Minh Khải và đồng phạm nêu trên theo quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 54 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai người bị hại.