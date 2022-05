Theo C01-Bộ Công an, vụ án trên xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác. Việc điều tra bổ sung được thực hiện theo quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.



Sau quá trình điều tra bổ sung, ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 6 bị can: Lê Đình Nhân, Nguyễn Thế Kiên, Nguyễn Hữu Trí, Hà Thanh Hòa, Nguyễn Thị An và Vũ Vi Minh Trí về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Kiên (áo xám) cùng đồng phạm. Ảnh: PLO

Trước đó, ngày 30/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm với các bị cáo nêu trên về cùng tội danh. Cơ quan tố tụng đến nay xác định các bị cáo chiếm đoạt số tiền 102 tỷ đồng của hơn 160 bị hại. Ngày 31/3, TAND TP.HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án do vụ án có thêm gần 50 bị hại nộp đơn đến HĐXX.

Theo hồ sơ, Kiên cùng đồng phạm có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp. Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, các đối tượng đã tổ chức phối hợp thành lập, điều hành hoạt động Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Hoàng Long.

Tại đây, Kiên điều hành chỉ đạo chung, thuyết trình tại các hội thảo kêu gọi đầu tư. Các thành viên còn lại đảm nhận các vị trí dựng phần mềm, phát triển thị trường, kế toán... Tháng 6/2016, công ty được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp có trụ sở đặt tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, Kiên cùng đồng phạm không thực hiện hoạt động kinh doanh theo ngành nghề đăng ký mà dùng thủ đoạn huy động vốn theo mô hình đa cấp nhị phân, lấy tiền của bị hại gửi sau trả cho người gửi tiền trước. Các thành viên công ty hưởng lợi từ chính tiền của bị hại.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ ngày 1/6 đến 11/2016, Kiên cùng đồng phạm đã lấy được của 161 người bị hại tổng số tiền 102 tỷ đồng. Sau khi lấy được số tiền trên, Kiên và đồng phạm đã trả lại cho 161 bị hại 44 tỷ đồng.

Sau đó, do không có khả năng chi trả tiền gốc, lãi và hoa hồng cho nhà đầu tư, văn phòng công ty này đóng cửa, trang web ngưng hoạt động, các nhà đầu tư không liên lạc được lãnh đạo quản lý và nhân viên công ty.

Đoàn Bổng