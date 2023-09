Tại Dự thảo lần 4 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, có đề xuất quy định "Thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ".

Điều 56 của quy định này, từ 6h- 22h, thời gian lái xe liên tục không quá 4 tiếng; thời gian dừng nghỉ giữa hai lần lái xe tối thiểu 5 phút đối với lái xe taxi, xe buýt và 15 phút đối với lái xe vận tải nội bộ, các loại hình kinh doanh vận tải còn lại.

Lực lượng CSGT kiểm tra ô tô khách tại Hà Nội

Cũng theo quy định này, từ 22h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau, thời gian lái xe liên tục không quá 3 tiếng; thời gian dừng nghỉ giữa hai lần lái xe tối thiểu 30 phút đối với lái xe vận tải nội bộ và các loại hình kinh doanh vận tải.

Liên quan đến đề xuất này, Đại tá Nguyễn Quang Nhật- Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết qua thống kê, từ 18h- 6h ngày hôm sau là khoảng thời gian xảy ra các vụ tai nạn giao thông nhiều nhất (chiếm hơn 60%).

Đại tá Nhật cũng cho biết, trước lo ngại nhiều tuyến đường hiện nay đang thiếu trạm dừng nghỉ, tài xế không có chỗ để đỗ xe an toàn, tuy nhiên theo quy định tại Nghị định 25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc, trạm dừng nghỉ phải nằm trong thành phần dự án đường cao tốc. Nên bất kỳ đường cao tốc nào cũng sẽ phải có trạm dừng nghỉ.