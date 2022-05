Bộ Công an hợp tác truyền thông với 12 cơ quan báo chí

Hội nghị có sự tham gia của 12 cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân và đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng X04 chủ trì hội nghị.

Báo cáo về kết quả triển khai hợp tác truyền thông với cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân, Đại tá Trần Thanh Phong, Cục phó X04 cho biết, quá trình sau kí kết hợp tác đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Trong đó, có hàng nghìn đơn vị tin, bài về lực lượng công an nhân dân được đăng tải, phát sóng góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của lực lượng. Cụ thể, công tác tuyên truyền đã đề cập đến các nội dung về chiến dịch thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp, sản xuất, quản lý căn cước công dân; ngoài ra, việc tuyên truyền tập trung đấu tranh những tin giả, những thông tin tiêu cực…

Từ tháng 9/2021 đến nay, thống kê của Cục X04 cho thấy, có 161 tin bài về chủ đề gương người tốt, việc tốt; hơn 500 tin bài về hai dự án lớn của Bộ Công an; 429 tin bài về lực lượng công an tham gia phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, một số cơ quan báo chí tổ chức bàn tròn trực tuyến với chủ đề được xã hội quan tâm như bỏ sổ hộ khẩu giấy, chuyển đổi số thay đổi văn hóa giao thông…

Theo Đại tá Trần Thanh Phong, việc hợp tác tuyên truyền đã giúp làm sáng tỏ các chủ trương công tác lớn của Bộ Công an; mang lại hiệu quả thiết thực về cả số lượng và chất lượng. “Bộ trưởng Công an sau khi nắm được kết quả đã ghi nhận và hoan nghênh các hoạt động nêu trên”, Đại tá Phong nhấn mạnh.

Cục trưởng X04 tặng giấy khen cho các nhà báo có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền về lực lượng công an

Thời gian tới, ngoài việc duy trì hợp tác với 8 cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân, Bộ Công an sẽ tiếp tục mở rộng việc kí kết với 4 cơ quan báo chí khác để tăng cường hiệu quả tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an như Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra… thông tin về những điểm nổi bật trong các lĩnh vực.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục X04 Bộ Công an nhấn mạnh, việc tuyên truyền của các cơ quan báo chí ngoài lực lượng công an nhân dân đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Khắc họa ấn tượng hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Trung tướng Mai Văn Hà đề nghị trong năm 2022, các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân cần tập trung tuyên truyền Đề án 06 trong lực lượng CAND; dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Giải pháp kiềm chế, kéo giảm 5% phạm pháp hình sự; Cuộc vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Tuyên truyền về hiệu quả triển khai thực hiện Đề án "Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã".

Trung tướng Mai Văn Hà cũng mong muốn và đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cần thường xuyên đổi mới về nội dung, cách thức thể hiện nhằm đảm bảo tính chân thực và lan tỏa được những hình ảnh tốt đẹp và những vấn đề quan trọng về lực lượng CAND đang được xã hội và nhân dân quan tâm.

Đoàn Bổng