Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Nam Định triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả đặc biệt lớn.

Chỉ trong vòng 1 tháng, các đối tượng đã sản xuất, mua bán hơn 5.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả, thu số tiền bất chính là hơn 2 tỷ đồng. Ảnh: VTV Các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội, sau đó nhận thông tin, sản xuất giấy tờ giả rồi giao hàng bằng dịch vụ bưu chính, xe ôm... Bộ Công an khuyến cáo người dân không mua, sử dụng giấy tờ giả này.