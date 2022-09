Bộ Công an sẽ in thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu phổ thông từ 15/9

Tối 12/9, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, chiều cùng ngày, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) in thông tin 'nơi sinh' vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15/9/2022.

Theo nguồn tin trên, Bộ Công an có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin nơi sinh của công dân vào phần bị chú của hộ chiếu.

Đồng thời, Bộ Công an báo cáo Chính phủ, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc đưa mục “Nơi sinh” vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam.

Hộ chiếu mẫu mới

Tại họp báo đầu tháng 8/2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã làm việc với Đại sứ quán các nước. Các cơ quan chức năng của Việt Nam trước mắt sẽ ghi bị chú nơi sinh vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị.

Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đề nghị các nước phối hợp với Việt Nam trong việc tháo gỡ các khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước từ ngày 1/7.

Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng như: Vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú.