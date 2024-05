Chiều 26/5, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin: Ngày 24/5, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP. Hà Nội tiến hành đồng loạt các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đồng loạt các biện pháp nhằm bảo đảm TTATGT đường thủy khu vực giáp ranh Phú Thọ và Hà Nội. Ảnh: Công an Phú Thọ

Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các bến tập kết vật liệu xây dựng không phép, tình trạng phương tiện thủy neo đậu, tổ chức bốc xếp hàng hóa trong luồng, hành lang bảo vệ luồng không đúng quy định gây mất TTATGT, trật tự xã hội.

Đoàn liên ngành đã phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm, trong đó có 3 trường hợp không thực hiện đúng quy định về neo đậu phương tiện, 8 trường hợp thuyền trưởng không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu, 1 trường hợp chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạn khô của phương tiện.

Đoàn kiểm tra đã xử lý 12 trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an Phú Thọ

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục xử lý vi phạm TTATGT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Liên quan đến lĩnh vực trên, VietNamNet đã có bài phản ánh tình trạng bến thủy nội địa hoạt động khu vực ven sông Hồng đoạn qua TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu hoạt động trái phép.

Ngày 23/4, Công an TP Việt Trì đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và xử lý đối với các bến thủy nội địa trên địa bàn thuộc khu vực sông Hồng đoạn từ cầu Văn Lang đến cầu Việt Trì.