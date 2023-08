Vợ chồng chị Vũ Minh Điệp (ở TP.HCM) và cô con gái nhỏ 6 tuổi Giha vừa có chuyến du lịch đảo Phú Quý kéo dài một tháng, từ 23/6 đến 23/7/2023. Đây là kỳ nghỉ hè đặc biệt mà anh chị muốn dành trọn thời gian để trải nghiệm, tận hưởng cùng con như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa trước khi bé bước vào cấp học mới.

Chị Điệp cho biết, cả gia đình từng du lịch cùng nhau tới nhiều nơi song lựa chọn điểm đến khám phá lần này là đảo Phú Quý bởi nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, chưa có nhiều hoạt động khai thác du lịch quá mức.

Một tháng sinh sống tại đảo Phú Quý, vợ chồng chị Điệp cùng con gái được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị với người dân bản địa như đi đánh cá, học bơi, cắm trại bên bờ biển,...

“Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới đi vào hoạt động nên quãng đường di chuyển từ TP.HCM tới đảo cũng tiện lợi hơn, rút ngắn được thời gian. Ngoài ra, ở Phú Quý, chi phí sinh hoạt rẻ, người dân lại hiền lành, thật thà. Đó là những ấn tượng đặc biệt khiến gia đình mình quyết định chọn hòn đảo này làm điểm dừng chân”, chị Điệp cho hay.

Được biết, để thực hiện chuyến đi dài ngày này, cặp vợ chồng trẻ phải lên kế hoạch từ trước đó hơn một tháng, khi con gái bắt đầu được nghỉ hè. Ngoài tìm hiểu việc đặt vé tàu, thuê xe và thuê nhà, họ còn dành thời gian sắm sửa vật dụng cá nhân, rèn luyện thể lực để tránh bị ốm vặt hay phải dùng thuốc.

Chưa kể, lần xa nhà cả tháng trời này của gia đình chị còn có hai “người bạn” đồng hành đặc biệt chính là hai chú cún cưng.

Bé Giha rất vui và háo hức suốt chuyến đi vì bé đang ở độ tuổi muốn tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ mà bản thân chưa từng được trải nghiệm ở thành phố như đi bắt ốc, đánh cá,…

Chị Điệp tin rằng việc cùng nhau đi trải nghiệm cuộc sống sẽ mang lại cho cô con gái nhỏ nhiều niềm vui và trải nghiệm đáng nhớ trước khi bước chân vào hành trình mới

Tới Phú Quý, gia đình chị Điệp chọn thuê một căn nhà nguyên căn ở xã Long Hải với chi phí 3 triệu đồng/tháng. Căn nhà có vị trí gần bãi tắm Lạch Xanh, Gành Hang, Bãi Nhỏ, chợ Xóm Rẫy nên thuận tiện cho việc di chuyển, đi chơi hay đi chợ mua hải sản, nhu yếu phẩm cần thiết,…

“Trong nhà có đầy đủ vật dụng sinh hoạt, đảm bảo tiện nghi như máy giặt, bếp từ, điều hoà, ...Anh chị chủ nhà thì cực kỳ thân thiện, dễ mến, lại là ngư dân nên trực tiếp đưa gia đình mình đi đánh cá ngoài biển và còn chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống nơi đây”, chị Điệp kể.

Trong một tháng trải nghiệm tại Phú Quý, vì diện tích đảo khá nhỏ, lại dư dả về mặt thời gian nên vợ chồng chị Điệp ưu tiên “du lịch chậm”, không vội vàng khám phá nhiều điểm đến trong một ngày mà từ từ ghé thăm, cảm nhận từng nơi.

Ngoài ngắm bình minh ở Dốc Phượt, tắm biển ở Lạch Xanh, bãi Nhỏ, vịnh Triều Dương, hồ Vô Cực Gành Hang, gia đình 3 người còn tham gia hoạt động lặn biển ở Bãi Cạn, tham quan hồ cá Mộ Thầy,... Bên cạnh đó, chị Điệp còn sang Hòn Tranh nhặt rác cùng người dân địa phương, lan tỏa lối sống xanh, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Điểm đến ấn tượng nhất với gia đình chị Điệp là Bãi Cạn. Tại đây, các thành viên được trải nghiệm lặn biển tự do (Freediving), ngắm san hô và chiêm ngưỡng những đàn cá nhiều màu sắc ở cự ly gần

Chị cũng tiết lộ, suốt thời gian lưu trú trên đảo Phú Quý, các thành viên không tránh khỏi những sự cố đáng nhớ nhưng ấn tượng nhất là kỷ niệm khi cả gia đình đi bơi cùng hai chú chó cưng.

“Đây là lần di chuyển khá dài hơi của hai chú chó, may mắn là chúng không bị say tàu. Tuy nhiên, khi đi bơi về, một chú chó tự nhiên mặt tái nhợt, lưỡi tím tái, không đi lại gì khiến cả nhà rất lo lắng vì ở đảo cũng khó tìm được bác sĩ thú y. May thay, bé chỉ bị mệt do bị uống nhiều nước biển và hạ thân nhiệt khi đi bơi, lại vận động quá sức. Sau một ngày ăn uống và nghỉ ngơi, chú chó mới hồi sức khiến ai nấy đều thở phào”, chị Điệp hài hước nhớ lại.

Không chỉ ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp, có nhiều trải nghiệm hấp dẫn, gia đình chị Điệp còn bất ngờ với những món ăn, đặc sản thơm ngon tại đây. Chưa kể, hải sản trên đảo cũng có giá rẻ “giật mình”, đảm bảo chất lượng hơn nhiều địa điểm du lịch khác mà chị từng đặt chân đến.

Nữ du khách đến từ TP.HCM không khỏi bất ngờ trước giá hải sản "rẻ như cho" ở đảo Phú Quý

Buổi sáng, gia đình 3 thành viên thường đi ăn sáng tại các quán ăn bình dân trên đảo như bánh mì chả cá 10.000 đồng/chiếc, bánh canh chả cá, bún thịt nướng, cơm tấm,… chỉ 15.000 đồng/suất.

Buổi trưa, chị Điệp tranh thủ đi chợ mua hải sản tươi sống về chế biến. Giá hải sản trên đảo Phú Quý khá rẻ khiến chị không khỏi bất ngờ.

“Hải sâm khoảng 60.000 đồng/con, cá tuỳ loại dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/kg. Đặc biệt các loại cua, ốc cũng có mức giá rất rẻ, như cua móng đỏ 24.000 đồng/con, cù kỳ 6.000 đồng/con, ốc nón 30.000 đồng/kg…”, người phụ nữ đến từ TP.HCM cho hay.

Buổi tối, gia đình nhỏ chọn ăn uống bên ngoài để có cơ hội thưởng thức nhiều món đặc sản địa phương như gỏi ốc, cháo sò, bún đậu cuốn, bánh tráng nướng mắm ruốc, bánh xèo,… Các món được bán với giá bình dân song hương vị không kém phần thơm ngon, hấp dẫn.

Những bữa ăn tươi ngon, hấp dẫn được chế biến từ hải sản tươi sống của gia đình chị Điệp tại Phú Quý

Tổng kết một tháng trải nghiệm cuộc sống bản địa tại đảo Phú Quý, chị Điệp tiết lộ chi phí hết 15 triệu đồng cho gia đình 3 người và 2 chú cún, bao gồm: 1.600.000 đồng (Khứ hồi) tiền thuê ô tô 4 chỗ chở cả gia đình và hai chú cho từ TP.HCM tới cảng Phan Thiết, vé tàu Superdong 1.400.000/2 người/khứ hồi (miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi và động vật nuôi); 3 triệu đồng tiền thuê nhà (chưa gồm chi phí điện nước); 1,3 triệu đồng tiền thuê xe máy/tháng;…

Chị Điệp chia sẻ, sau chuyến đi “đổi gió” dài ngày, các thành viên đều cảm thấy sảng khoái và sẵn sàng cho những dự định, kế hoạch sắp tới. Đặc biệt con gái chị đã có kỳ nghỉ hè đáng nhớ trước khi vào lớp một, ghi dấu nhiều kỉ niệm đẹp cho tuổi thơ.

“Một hành trình ý nghĩa và giàu cảm xúc. Gia đình mình cảm thấy rất biết ơn khi nhận được những tình cảm nồng hậu từ người dân sinh sống trên hòn đảo nơi đây. Có món gì ngon họ cũng mời sang ăn, nhậu... hay rủ nhau đi đánh cá, bắt ốc,… Ngoài ra khung cảnh thiên nhiên ở Phú Quý cũng rất đẹp, giúp chữa lành và mang lại sự bình yên trong tâm hồn”, chị bày tỏ.

Phan Đậu - Ảnh: Điệp Minh Vũ