Theo kế hoạch, Vietnam Airlines dự kiến bổ sung 5 máy bay (thuê khô và thuê ướt).

Còn hãng hàng không giá rẻ Vietjet, hôm qua cũng tiếp nhận máy bay thế hệ mới A321neo ACF (Airbus Cabin Flex). Máy bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) sau hành trình từ nhà máy Airbus tại Hamburg, Đức.

Đây là thành viên thứ 111 gia nhập đội máy bay hiện đại hàng đầu thế giới của Vietjet. Theo kế hoạch, trong tháng 12 này Vietjet sẽ nhận thêm 3 máy bay mới.

Vietjet bổ sung thêm máy bay mới phục vụ nhu cầu người dân dịp cao điểm Tết Ất Tỵ. Ảnh: N. Huyền

Bên cạnh các máy bay mới nhận, Vietjet cũng cho biết dự kiến sẽ thuê ướt ngắn hạn thêm từ 6 đến 10 máy bay trong dịp Tết nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu đi lại mùa cao điểm của người dân và du khách.

Trước đó, vào ngày 5/11, máy bay thân hẹp A320 mang số hiệu JU-1410 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, trở thành máy bay mới nhất gia nhập đội bay Bamboo Airways trước thềm cao điểm cuối năm.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam xây dựng và triển khai phương án phục vụ Tết Ất Tỵ từ sớm, kể cả phương án khai thác ban đêm nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân về quê và đi lại dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo thống kê, trong giai đoạn cao điểm Tết, từ ngày 14/1/2025 đến 12/02/2025, các hãng hàng không Việt Nam sẽ cung ứng hơn 6,9 triệu ghế trên các đường bay quốc tế, nội địa với bình quân 227 nghìn ghế/ngày, tăng 4% so với Tết Nguyên đán 2024.

Tổng ghế cung ứng trên các đường bay nội địa xấp xỉ 4,8 triệu ghế (bình quân 160 nghìn ghế/ngày), tăng khoảng 3,5% so so với cùng kỳ năm 2024. Tổng ghế cung ứng trên các đường bay quốc tế đạt hơn 2,1 triệu ghế (bình quân gần 71 nghìn ghế/ngày), tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.