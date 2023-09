Dẫn các quy định pháp luật, Bộ Tài chính khẳng định: Pháp luật hiện hành không quy định cho phép bán vé số qua Internet và việc “mua vé số hộ”. Việc một số tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số qua Internet là trái quy định của pháp luật do các đơn vị này không được cấp phép kinh doanh xổ số, phương thức phân phối vé không đúng với quy định.

Theo cơ quan này, việc mua hộ vé xổ số truyền thống trong nước, vé xổ số điện toán qua Internet gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành thị trường xổ số của cơ quan quản lý, lợi dụng danh nghĩa mua hộ vé xổ số các tổ chức này có thể sẽ tổ chức cho người chơi tham gia dự thưởng trực tiếp để tìm kiếm lợi nhuận, gây thất thu cho NSNN do không phải nộp thuế, chi phí in vé, tổ chức mở thưởng,... (tương tự như số lô, số đề lợi dụng kết quả xổ số để kinh doanh bất hợp pháp). Các hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất trật tự an toàn xã hội.

Người chơi có thể bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản dự thưởng, bị ép phải chia giải thưởng vì vé do bên mua hộ giữ

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho rằng: Tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người chơi; người chơi có thể bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản dự thưởng, bị ép phải chia giải thưởng (vì vé do bên mua hộ giữ).

"Quyền lợi của người trúng thưởng xổ số không được bảo đảm", Bộ Tài chính lưu ý.

Điều này, theo Bộ Tài chính, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh xổ số, ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh xổ số của các doanh nghiệp. Đồng thời, ảnh hưởng đến uy tín, mất niềm tin của người chơi đối với hoạt động kinh doanh của công ty xổ số kiến thiết do nhà nước là chủ sở hữu trong trường hợp bên mua hộ vé xổ số không thực hiện trả thưởng mà chiếm đoạt số tiền trúng thưởng của khách hàng trúng thưởng.

"Trường hợp mua hộ vé Vietlott mà vé trúng giải Jackpot lớn có thể xảy ra khả năng không trả vé cho người trúng thưởng do trang web/ứng dụng biến mất trong khi việc chụp ảnh vé xác nhận chưa phải là bằng chứng để chứng minh việc sở hữu, ảnh hưởng đến uy tín của Vietlott. Ngoài ra, việc nhận giải thưởng hộ còn liên quan đến rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt", Bộ Tài chính cảnh báo.

Bộ Tài chính cho hay các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đang phối hợp rà soát, kiểm tra để chấn chỉnh các hành vi cố tình làm trái quy định của pháp luật. Đây là biện pháp của các cơ quan quản lý nhà nước để hoạt động kinh doanh xổ số tuẩn thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, báo chí nêu một số ý kiến phản đối việc "cấm bán vé số online" khi Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam bày tỏ ủng hộ phương án cấm bán vé số trên mạng. Bộ Tài chính cũng phát đi thông tin cảnh báo việc bán vé số trên mạng là trái luật.

Tuy nhiên, theo quan điểm của TS. Trần Khắc Tâm, nguyên đại biểu Quốc hội (tỉnh Sóc Trăng): Việc cấm đại lý và người bán vé số dạo bán vé qua online là hết sức phi lý. Mua bán vé số do hai bên tự thỏa thuận, nếu có phát sinh tranh chấp hay kiện tụng thì xử theo luật dân sự.

"Thời buổi công nghệ phát triển, bán ký ổi hay ly trà sữa, tô hủ tiếu... đều online được. Chúng ta phải thích ứng với xu thế phát triển chung, tìm cách quản lý hiệu quả chứ không phải cái gì quản lý không được thì cấm. Những quy định không còn phù hợp thì nên mạnh dạn sửa đổi", ông Tâm kiến nghị.