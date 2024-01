Chiều 11/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đã thông tin nhanh về kết quả bước đầu triển khai xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” và đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo về việc sơ kết sau 1 năm thực hiện thí điểm để nhân rộng tại các địa phương trong cả nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định, Bắc Ninh kiên trì và kiên định trong việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất thông minh, xanh, thân thiện với môi trường; thực hiện tốt công tác quy hoạch bảo đảm bài bản, có định hướng, có tầm nhìn đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của tỉnh gắn với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao kết quả bước đầu thực hiện xây dựng mô hình “Tỉnh an toàn giao thông” và cam kết tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với tỉnh để đưa mô hình tại Bắc Ninh thành hình mẫu chung triển khai tại các địa phương trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tận dụng tối đa lợi thế vị trí địa chính trị chiến lược để tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong đó, triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khai thác tiềm năng thế mạnh về văn hóa để có định hướng phát triển phù hợp; quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, đời sống công nhân lao động tại các khu công nghiệp để ngăn ngừa nảy sinh tội phạm tiềm ẩn.

Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, phải giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ, đảm bảo an toàn, bình yên cho nhân dân; chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm từ cơ sở.

Đồng thời, phải xây dựng từng làng, thôn, khu phố không có tội phạm; xã, phường là pháo đài phòng chống tội phạm; nâng cao công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phấn đấu xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” nhằm đổi mới về quản lý giao thông trong tương lai.

Bộ trưởng Tô Lâm trao bức tranh tặng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chuyển đổi số, các chính sách an sinh xã hội trong năm 2024 và trong cả nhiệm kỳ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, nhất là phương hướng chung được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20 “Giai đoạn 2020 – 2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Định hướng đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại – dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Cũng trong chiều nay, Đại tướng Tô Lâm đã đến thăm Trung tâm chỉ huy, giám sát giao thông và hệ thống quản lý hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ đối với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã xây dựng và thí điểm hiệu quả hệ thống; đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp nguồn dữ liệu đáp ứng thực tiễn công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Chú trọng việc liên thông, đồng bộ, tích hợp dữ liệu đầu vào. Xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối với các bộ, ngành, tận dụng nguồn dữ liệu từ cơ sở, từng địa bàn, địa phương và trong nhân dân. Đây là minh chứng cụ thể cho thấy hiệu quả từ việc huy động các nguồn lực, cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, khi xây dựng thành công Bắc Ninh là “Tỉnh an toàn giao thông”, đây sẽ là hình mẫu để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Từng địa phương, từng tỉnh an toàn, thì cả nước sẽ an toàn, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.