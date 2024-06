Chiều 14/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

Dự cuộc gặp mặt có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Về phía khách mời, có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí: Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng CAND...

Định hướng thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí tiếp tục chỉ đạo, tham gia có hiệu quả đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kịp thời sản xuất, đăng tải trên 3.300 tin, bài về kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND.

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo điều tiết, định hướng thông tin tuyên truyền, nhất là đối với những sự kiện, vụ việc liên quan ANTT được dư luận đặc biệt quan tâm, đảm bảo về nguồn, liều lượng thông tin, không để các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá; điển hình là, các tin, bài liên quan quá trình truy bắt, xét xử các đối tượng liên quan vụ khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk; các phiên tòa xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực... Hàng trăm lượt nhà báo, phóng viên không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, kề vai sát cánh cùng lực lượng Công an kịp thời phát hiện, phản ánh, cung cấp, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc, các hành vi tiêu cực, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Các cơ quan báo chí, truyền hình tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong tuyên truyền phát động, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, sản xuất gần 4.500 tin bài về gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những thông tin tích cực về lực lượng CAND và công tác bảo đảm ANTT, "vì nhân dân phục vụ".

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc; nhiều cơ quan báo chí, như: Đài Truyền hình Việt Nam, Báo QĐND, Báo CAND... đã mở những chuyên mục, chuyên trang đăng tải nhiều bài viết, phóng sự tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, để các giai tầng xã hội, quần chúng nhân dân nhận diện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức trình bày báo cáo tại cuộc gặp mặt.

Cũng theo Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, các đơn vị chức năng Bộ Công an thời gian qua đã làm tốt công tác phối hợp, tham mưu, hỗ trợ cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông. Tham mưu, kiến nghị các cơ quan quản lý báo chí chỉ đạo các cơ quan báo chí định hướng tuyên truyền, bảo đảm kỷ luật thông tin, nhất là trước các vụ việc "nóng", phức tạp, được dư luận quan tâm, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc.

Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền hình tại Trung ương, địa phương xây dựng 2.400 tin bài, phóng sự, hình ảnh, 1721 banner, poster... định hướng dư luận, thông tin tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên rà quét, kiểm tra an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin cơ quan báo chí, kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các vụ việc có nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin mạng, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý hiệu quả...

Lực lượng báo chí phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng CAND

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh thay mặt lực lượng báo chí cả nước chúc mừng Bộ trưởng Lương Tam Quang lần đầu tiên chủ trì cuộc gặp mặt báo chí với vị trí, vai trò mới; đồng thời chia sẻ về sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công an với lực lượng báo chí, từ góc độ Hội Nhà báo Việt Nam, góc độ cơ quan báo chí chủ lực.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp tuyên truyền về những hoạt động của lực lượng Công an. Nếu Bộ trưởng cho phép, năm sau, chúng tôi sẽ tổ chức tuyến thông tin tuyên truyền 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND thực sự xứng tầm", đồng chí thông tin và trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang, các đồng chí Thứ trưởng và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đặc biệt là Cục An ninh chính trị nội bộ, đã luôn đồng hành, kịp thời trao đổi, phối hợp, hướng dẫn, cung cấp thông tin để các cơ quan báo chí nắm và tuyên truyền. Đồng chí cũng cảm ơn Cục Truyền thông CAND, đơn vị vừa có Báo CAND - một trong những cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện của Đảng và Nhà nước, vừa có Truyền hình CAND, thời gian qua đã tích cực phối hợp, góp phần tạo nên thành công của 99 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam...

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

"Báo chí chúng tôi tuổi khá cao, 99 tuổi và đang hướng đến dấu mốc trăm năm, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy trai tráng, mạnh khoẻ như bây giờ, bất chấp những thách thức của xã hội, của công nghệ, của nhiều vấn đề khác, chúng tôi đã nỗ lực vượt qua, nắm bắt cơ hội để thời gian tới thực sự là lực lượng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dí dỏm chia sẻ và bày tỏ mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, sự quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, dành tình cảm hết sức ấm áp nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của lực lượng CAND, đặc biệt, khi lực lượng báo chí chuẩn bị bước vào "một năm báo chí" (21/6/2024 - 21/6/2025) với rất nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Trong không khí thân mật, Bộ trưởng Lương Tam Quang vui mừng gửi đến các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ những người làm báo trên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp, đạt nhiều thắng lợi trong công tác và cuộc sống.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng cho biết, gặp mặt chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là hoạt động thường niên, được Bộ Công an trang trọng tổ chức trong nhiều năm qua, nhằm tri ân sâu sắc đến cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí và đội ngũ nhà báo, về những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

"Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, trong đó, có sự ủng hộ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan thông tấn báo chí, đội ngũ các nhà báo, lực lượng Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, giữ vững môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế" - Bộ trưởng nêu rõ.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Cùng với đó, những chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về bảo đảm ANTT; thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an; những gương người tốt, việc tốt, đều được báo chí phản ánh kịp thời, sinh động. Báo chí cũng tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ANTT, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phản ánh kịp thời nhiều hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật; đồng hành hoàn thiện pháp luật về ANTT, nhất là kịp thời chuyển tải góp phần tạo đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội.

"Nhiều tuyến bài, phóng sự về những chiến công xuất sắc và hình ảnh người chiến sĩ CAND dũng cảm chiến đấu, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, xả thân cứu người trong các vụ hoả hoạn, thiên tai bão lũ; những mô hình, điển hình tiên tiến... góp phần củng cố niềm tin, sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT. Nhiều tác phẩm viết về công tác bảo đảm ANTT, người chiến sĩ CAND của các cơ quan báo chí có chất lượng cao, không chỉ đạt các giải báo chí danh giá; mà cao hơn, đã không ngừng bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, thôi thúc mãnh liệt mong muốn cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng nhân dân và CBCS CAND...", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận định.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chân thành cảm ơn các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo luôn phối hợp, ủng hộ, đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đang có những thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Từ đó, Bộ trưởng mong muốn các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và đội ngũ các nhà báo trên toàn quốc tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin tuyên truyền, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt khi sang năm, năm 2025 là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; tuyên truyền về những chủ trương mang tính chiến lược như: xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng, hoàn thiện, triển khai pháp luật về bảo đảm ANTT, trước mắt là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, mà ngày 1/7 tới, Bộ Công an sẽ tổ chức lễ ra mắt lực lượng này trên toàn quốc; những ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia phục vụ chuyển đổi số - là xu thế tất yếu, ứng dụng rất hiệu quả...

"Lực lượng Công an sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông..., góp phần tạo môi trường thực sự an ninh, an toàn để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại và chiến lược "Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an đã trao Bằng khen tặng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

Theo CAND