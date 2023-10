Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm do Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức vào sáng nay (11/10), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có những chỉ đạo sau một loạt những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhiều năm trở lại đây, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đạt kết quả đáng khích lệ, hàng năm số vụ, số người chết và bị thương đều giảm, năm sau giảm hơn nhiều so với năm trước.

Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ (giảm 90 vụ) và số người chết (giảm 60 người chết). Đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu thảo luận công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Ảnh: Tạ Hải

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng 9 tháng qua, còn nhiều nơi để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm và đáng tiếc, gần đây nhất có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, vụ tai nạn ô tô khách ở Đồng Nai làm 5 người thiệt mạng là do ý thức của người tham gia giao thông, kết luận ban đầu của cơ quan công an cho thấy, do xe tải lấn làn dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Vụ TNGT tại Hà Giang liên quan tới thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển, 2 xe máy đâm nhau làm 3 người thiệt mạng. Vụ tai nạn ở Đắk Lắk cũng liên quan đến xe tải, xe khách làm 13 người thương vong.

“Văn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét. Việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có lúc, có nơi bị buông lỏng, một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để, tai nạn giao thông giảm nhưng theo đánh giá chưa an toàn, chưa bền vững”, ông Thắng nói.

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nhìn thẳng vào những vấn đề nổi cộm trong quý 3 và trong 9 tháng qua.

“Đặc biệt tập trung 2 vấn đề bức xúc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm: là công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Làm rõ còn yếu khâu nào, nằm ở quy định pháp luật hay khâu thực thi, nếu thực thi thì ở khâu nào, cấp nào chưa làm tốt chức năng?.

Ngoài ra, hiện tượng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô gây tai nạn giao thông tại một số địa phương”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia (ATGT), với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương tình hình TTATGT trong 9 tháng đầu năm 2023 về cơ bản được bảo đảm.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2023 ( từ ngày 15/12 đến 14/9), toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 90 vụ (-1.07%), giảm 60 người chết (-1.24%), tăng 216 người bị thương (+3.87%).

Tuy nhiên, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh điều đáng lo ngại là còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng (22 vụ), làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại hội nghị

Điển hình tại Quảng Nam xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương, trong đó vụ tai nạn ở huyện Núi Thành làm 10 người chết.

Tại Nghệ An xảy ra 1 vụ làm 3 người chết và 1 người bị thương; tại Hòa Bình xảy ra 1 vụ làm chết 3 người và 1 người bị thương; vụ TNGT tại Điện Biên làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Hay vụ TNGT tại Gia Lai làm 2 người chết và nhiều người bị thương; vụ TNGT tại Phú Yên làm 4 người chết nhiều người bị thương; vụ TNGT tại Lào Cai làm 3 người chết; Vụ TNGT tại Khánh Hòa làm 4 người chết.

“Mới đây nhất là vụ TNGT tại Hà Giang làm 3 người chết và tại Đồng Nai làm 5 người chết”, ông Hùng nói.

Nguyên nhân của những tồn tại này, theo ông Hùng là do hiệu lực thực thi pháp luật về TTATGT ở một số địa phương còn hạn chế; sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT giữa các cơ quan, lực lượng có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, coi việc bảo đảm TTATGT chỉ là trách nhiệm của ngành GTVT và Công an.

“Ý thức chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT của một bộ phận người tham gia giao thông, lái xe và chủ doanh nghiệp còn yếu kém. Cấp uỷ, chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, có nơi ỷ lại hoàn toàn vào lực lượng chức năng”, ông Hùng nói.